  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Teknoloji Ay'dan görüntülendi, şaşkınlık meydana getirdi!
Teknoloji

Ay'dan görüntülendi, şaşkınlık meydana getirdi!

Geçtiğimiz günlerde meydana gelen Jüpiter-Satürn kavuşması Ay'ın yörüngesinde görevini sürdüren NASA'nın LRO isimli sondası tarafından da görüntülendi.

Yeniakit Publisher
2020-12-25 11:15:00 -
Ay'dan görüntülendi, şaşkınlık meydana getirdi!

İki gezegen, Jüpiter ve Satürn gün batımından hemen sonra ufuk çizgisinin üzerinde bir "çifte gezegen" veya çok parlak bir yıldız gibi belirdi ve bu buluşma çıplak gözle izlenebildi.

NASA'ya göre Satürn ve Jüpiter'in yörüngeleri her yıl 20 yılda bir, iki dev gaz kütlesini aynı hizaya getiriyor. Ancak 1623'ten sonra ilk kez iki gezegen birbirine bu kadar geçmiş durumda.

Bu yılki büyük kavuşumda iki gezegen yaklaşık 800 yıl aradan sonra (1226) ilk kez gece çıplak gözle görülebildi. 1623'teki buluşma gökyüzündeki konumları nedeniyle dünyanın büyük bölümünden izlenememişti.

Ay'dan da görüntülendi

Satürn-Jüpiter buluşması Ay'ın bulunduğu alandan da görüntülendi. Ay'ın yörüngesinde bulunan LRO (Lunar Reconnaissance Orbiter) sondası, Jüpiter ve Satürn'ün kendilerine özgü karakteristik görüntülerini net olarak yakalayabildi.

Büyük kavuşmayı özellikle de amatör bir teleskobu olanlar daha iyi gözlemleyebilme şansı elde ederken, buna karşın pek çok kişi hava kirliliğinden dolayı net olarak bu kavuşmayı yakalayamadı. Ay'dan gelen görüntü kavuşmanın tüm ihtişamını gözler önüne serdi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Deniz Naki tutuklandı, CHP tutuştu
Gündem

Deniz Naki tutuklandı, CHP tutuştu

Terör örgütü PKK sempatizanı firari Deniz Naki'nin Almanya'da tutuklandığının ortaya çıkmasının ardından daha önce kendisine destek veren CH..
Merkez Bankası'nın rezervlerinde büyük artış! İşte kasadaki para
Ekonomi

Merkez Bankası'nın rezervlerinde büyük artış! İşte kasadaki para

Merkez Bankası toplam rezervleri 18 Aralık ile biten haftada 3 milyar 629 milyon dolar arttı. Böylece toplam rezervler 91 milyar 806 milyon ..
Meteoroloji'den 13 il için sarı kodlu uyarı
Gündem

Meteoroloji'den 13 il için sarı kodlu uyarı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, İstanbul dahil 13 il için fırtına uyarısında bulundu.
Satılık 2017 model Volkswagen Golf
Satılık 2017 model Volkswagen Golf

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay