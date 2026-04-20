Girişimcilere 2 milyon TL’ye kadar faizsiz destek müjdesi! Bakan Kacır, “Girişimcilerimize 2 milyon TL’ye kadar destek sunuyoruz” Okul saldırıları sonrası bu tıraş yasaklandı Okul saldırısını fırsat bildiler! Sosyal medya farelerine demir yumruk Halı silkelemelerine karşı çıkan karı-kocaya kurşun yağdırdılar! Karı koca silahlanıp komşu çifti öldürdü Başkan Büyükakın, CHP ve avanelerine sert çıktı Gölge etmeyin Akdeniz'de 4 büyüklüğünde deprem! CHP'ye geçen belediyede eski personele mobing İsrail askeri heykeli parçaladı: Tel Aviv’den Hz. İsa özrü Her gün yeni skandalları patlayan Yalım'a şok! Ailesi hiç ziyaret etmedi! CHP’li İBB’nin metro yalanına ‘pankartlı’ isyan: Esenyurt metrosu nerede?
Yaşam Ay’da dev krater: 225 metrelik yeni iz
NASA’nın Ay yörüngesindeki gözlem uydusu, 2024’te oluşan 225 metrelik dev krateri tespit etti. Bilim insanlarına göre bu ölçekte çarpmalar ortalama 139 yılda bir yaşanıyor. Bulgular, Ay’da kurulması planlanan üsler için önemli güvenlik risklerine işaret ediyor.

NASA’nın Ay yörüngesinde görev yapan Lunar Reconnaissance Orbiter (LRO) aracından elde edilen görüntüler, dikkat çekici bir keşfi ortaya çıkardı.

Bilim insanları, Ay yüzeyinde yaklaşık 225 metre genişliğinde yeni bir kraterin oluştuğunu belirledi. Bu boyuttaki bir çarpmanın ortalama 139 yılda bir gerçekleştiği hesaplanıyor.

Mark Robinson tarafından açıklanan bulgulara göre krater, 2024 yılı Nisan veya Mayıs aylarında meydana geldi. Keşif, ABD’nin Teksas eyaletinde düzenlenen Lunar and Planetary Sciences Meeting sırasında kamuoyuna duyuruldu.

Uzmanlar, bu çapta bir kraterin “gözümüzün önünde” oluşmuş olmasının bilimsel açıdan son derece önemli olduğunu vurguluyor.

BEKLENTİLERİN ÇOK ÜZERİNDE BİR BÜYÜKLÜK

Araştırmacılar, LRO’nun 2009’daki görevinin ilk yıllarında yaklaşık 70 metre çapında kraterler tespit ettiğini hatırlatıyor. Yeni keşfedilen kraterin ise bu ölçülerin çok ötesine geçmesi dikkat çekiyor.

Robinson, “Artık çıtayı 100 metreye çıkardık diyorduk, şimdi 225 metreyi bulduk” sözleriyle keşfin önemini özetledi.

Kraterin, Ay’daki dağlık ve engebeli bölgeler ile düz lav ovaları (mare) arasındaki sınırda oluştuğu belirtiliyor.

Yaklaşık 43 metre derinliğe sahip kraterin dik kenarları, sert ve katılaşmış lav zemin üzerinde meydana geldiğini gösteriyor. Ancak kraterin hafif oval şekli, alt zeminin homojen olmadığını düşündürüyor.

ÇARPMANIN ETKİSİ YÜZLERCE KİLOMETREYE YAYILDI

Kraterin çevresinde, çarpma sırasında etrafa saçılan kaya ve tozdan oluşan parlak bir örtü (ejecta) tespit edildi. Bu parçacıkların yüzlerce metre uzağa yayıldığı, bazı etkilerin ise 120 kilometre mesafeye kadar ulaştığı belirlendi.

Bu durum, Ay yüzeyindeki çarpışmaların etkisinin düşündüğümüzden çok daha geniş alanlara yayılabileceğini gösteriyor.

GELECEKTEKİ AY ÜSLERİ İÇİN CİDDİ UYARI

Bilim insanlarına göre bu keşif, Ay’da kurulması planlanan insanlı üsler için kritik bir uyarı niteliğinde.

Yüksek hızla fırlayan küçük kaya parçaları bile büyük hasara yol açabilir. Bu nedenle gelecekteki Ay yapılarının, saniyede kilometrelerce hızla gelen parçacıklara dayanabilecek şekilde tasarlanması gerektiği vurgulanıyor.

