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Gündem Ayda bebeğin sağlık durumu nasıl? | Ayda Gezgin'in sağlığı nasıl?
Gündem

Ayda bebeğin sağlık durumu nasıl? | Ayda Gezgin'in sağlığı nasıl?

Ayda bebek iyileşti mi? | 30 Ekim Cuma günü saat 14.51'de Ege Denizi Seferihisar açıklarında 6,5 şiddetinde bir deprem meydana geldi. Depremde 17 bina yıkıldı. Yerle bir olan Rıza Bey Apartmanı'ndan 91 saat sonra kurtarılan Alda Gezgin'in sağlık durumu merak ediliyor? Peki, Ayda bebek taburcu oldu mu?

Yeniakit Publisher
2020-11-07 19:42:00 -
Ayda bebeğin sağlık durumu nasıl? | Ayda Gezgin'in sağlığı nasıl?

Ayda bebeğin sağlığı nasıl? | İzmir 6,6 şiddetinde bir depremle sarsıldı. Yaşanan bu depremde 114 can kaybedildi. 17 bina yerle bir oldu. Depremin 65. saatinde Elif Perinçek, 91. saatinde ise Ayda Gezgin enkazdan kurtarıldı. Minik bebeklerin yaşama sıkı sıkı tutunan minik elleri hem duygulandırdı hem de umutlandırdı. Depremim üzerinden 8 gün geçti ve milyonlar Ayda bebeğin sağlık durumunu araştırmaya başladı. Peki, Ayda bebek nasıl?

Ayda bebeğin sağlık durumu nasıl? | Ayda Gezgin'in sağlığı nasıl?

Rıza Bey Apartmanı'nın enkazından çıkarılan 3 yaşındaki Ayda Gezgin, tedavi gördüğü Ege Üniversitesi Hastanesinden taburcu edildi.

İzmir'in Seferihisar ilçesi açıklarında 30 Ekim'de meydana gelen 6,6 büyüklüğündeki depremde en çok hasarı Bayraklı ilçesi Manavkuyu Mahallesi'ndeki binalar görmüştü. Rıza Bey Apartmanı'nda aralarında Ayda Gezgin'in annesi Fidan Gezgin'in de aralarında bulunduğu 37 kişi hayatını kaybetmişti. Ayda Gezgin, 91 saat sonra 3 Kasım'da binanın enkazından sağ olarak çıkarılmıştı.

Çocuğun tedavisine, Ege Üniversitesi Çocuk Hastanesi Yoğun Bakım Servisi'nde başlamıştı.

Tüm Türkiye'nin ilgi odağı olan Ayda Gezgin'i aralarında Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın da bulunduğu çok sayıda kişi ziyaret etmişti.

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