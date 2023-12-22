Ayda 2 milyon kesildiyse bir de ödenenler kim bilir ne kadar? Halk tv hortumu CHP’ye bağlamış

Genel seçimlerden büyük bir hezimetle ayrılan CHP'de sancılı süreç devam ediyor.

Özellikle seçimden sonra sorumluluk almayarak tüm faturayı MYK'ya kesen Kemal Kılıçdaroğlu, tüm yönetimi değiştirmişti.

O dönemde kurultaya kadar 5,5 ay görev yapan MYK'nın en çok tartışılan ismi ise Eren Erdem oldu.

Mayıs seçimi sonrası CHP-Halk TV krizi

Seçimden sonra darmadağın olan partinin medya sorumluluğu Erdem'e verilmişti.

Erdem'in görevi sürecinde CHP ile muhalif medya arasında büyük bir kriz yaşandı.

ÖNE ÇIKAN VİDEO

Seçim yenilgisinden sonra değişimcilere destek veren Halk TV'nin, CHP ile olan protokolü tek taraflı olarak askıya aldı.

Medya bağımsızlığı açısından büyük tartışmalara neden olan olay gündeme bomba gibi düştü.

"Başka kanallarla da protokolümüz var"

CHP’li Erdem, konuya ilişkin açıklamasında "Halk TV isimli televizyon kanalı ile partimiz arasında yapılmış olan ve Anayasa Mahkemesi ve Sayıştay denetimine tabi; 01.01.2023 tarihli protokolün 6.3. maddesi kapsamında, partimiz tek taraflı fesih hakkını kullanmış, Halk TV ile tüm ilişkimiz sona ermiştir." ifadelerini kullandı.

"Halk TV'nin aylık 2 milyonluk ödeneğini kestim"

CHP'de Kemal Kılıçdaroğlu'nun yerine göreve Özgür Özel'in gelmesiyle Halk TV ile ilişkiler düzelirken kendisi için yolsuzluk iddiaları üzerine Eren Erdem, paylaştığı bir videoda Halk TV'ye yapılan ödeme miktarını açıkladı.

Erdem, CHP'nin Halk TV'ye aylık 2 milyon TL ödeme yaptığını belirtirken şöyle konuştu:

Halk TV'nin aylık 2 milyonluk ödeneğini kestim, partimi 5 ayda 10 milyon TL kâra geçirdim. Hem para harcamadım hem 10 milyon lira kâra geçirdim.