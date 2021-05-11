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Medya AYD: “Bild, FOX News ve Reuters”i kınıyoruz
Medya

AYD: “Bild, FOX News ve Reuters”i kınıyoruz

Anadolu Yayıncılar Derneği, yayınladığı bildiri ile İsrail'in Mescid-i Aksa'ya yönelik saldırıları sonrası katledilen çocukları, kadınları, sivilleri görmezden gelen “Bild, FOX News ve Reuters Haber Ajansını kınadı.

Yeniakit Publisher
2021-05-11 13:16:00 - 2021-05-11 13:52:43
AYD: “Bild, FOX News ve Reuters”i kınıyoruz

Anadolu Yayıncılar Derneği, yayınladığı bildiri ileterör devleti  İsrail'in Mescid-i Aksa'ya yönelik saldırıları sonrası katledilen çocukları, kadınları, sivilleri görmezden gelen “Bild, FOX News ve Reuters Haber Ajansını kınadı.

Anadolu Yayıncılar Derneği Başkanı Sinan Burhan’ın açıklaması şöyle,

“Katil devlet İsrail Kudüs’te Kadın, Çocuk demeden sivilleri katletmeye devam etmektedir.

İşgal güçlerinin orada namaz kılan, dini ibadetlerini yerine getiren insanlara saldırmasının hiçbir açıklaması yoktur. Savunmasız Filistin halkına yönelik zalimce uygulanan şiddet, baskıcı politikalar ve ibadet özgürlüğüne yapılan girişimleri haber yapması gereken bazı uluslararası basın kuruluşları İsrail’in kurguladığı yalan haberlere çanak tutmuştur.



Bild, Fox News ve Reuters gibi basın kuruluşları çocukları dahi katleden işgalci İsrail’in zulmüne ortak olmuştur.

Mukaddes mekân Mescid-i Aksa da gerçekleştirilen vahşeti haber yapmak yerine uluslararası basın ilkelerini hiçe sayarak yalan haberlerle manipülasyon yapan bazı yayın organları insanlığı kandırdıklarını sanmaktadırlar.

Bu hukuksuz, insanlık dışı zalim saldırıları çarpıtarak veren bu yayın organlarını 320 yerel medya adına şiddetle kınıyor, yerli ve milli medya olarak bizler Mescid-i Aksa özgür olana kadar, Filistin’de yaşanan İsrail vahşetini haber yapmaya devam edeceğiz.



Bild, Fox News ve Reuters’in baskıcı İsrail politikalarına boyun eğmemesi gerektiğini, doğruları ve gerçekleri dile getirmelerini bekliyoruz.

Anadolu Yayıncılar Derneği olarak Tüm dünyayı İsrail’in vahşi saldırılarına karşı tepki göstermeye davet ediyoruz.

Anadolu Yayıncılar Derneği

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