Aycı’dan pilotlara ikramiye müjdesi THY Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı İlker Aycı, zorunlu hizmet nedeniyle Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) bünyesine katılacak her pilota her yıl bir maaş ikramiye vereceklerini açıkladı.

Türk Hava Yolları (THY) Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı İlker Aycı, zorunlu hizmet nedeniyle Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) bünyesine katılacak her pilota her yıl bir maaş ikramiye vereceklerini açıkladı. Öte yandan THY, Polonya’nın hava yolu şirketi LOT’la kod paylaşımı anlaşmasını genişletti. Yenilenen anlaşmayla iki şirket İstanbul-Varşova v.v. hattına ilaveten bazı uçuşlarda karşılıklı olarak bir diğerinin seferine kendi kodunu koyabilecek.

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