Son günlerde ayçiçek ve zeytin yağı fiyatlarında önemli artışlar yapıldı. Rusya-Ukrayna savaşını öne sürenler etiketlerde ciddi artışlara sebep oldu. 5 litre ayçiçek yağı 200 liraya, yarım litre rivienanın fiyatı ise neredeyse 40 lirayı buldu. Vatandaşlar fiyatlar kadar 'Savaş yağ bulmayı zorlaştırır mı?' sorusunun cevabını da araştırmaya başladı.

Ayçiçek zeytinyağı stok sorunu var mı Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklama | Yağ stokçuluğu yapanlara ceza var mı?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi Sergi Salonu'nda düzenlenen Kadın Muhtarlarla Buluşma programına katıldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ayçiçek yağı ve zeytinyağı hakkındaki iddialara yönelik değerlendirmede bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Bizim ayçiçeği, zeytinyağı, böyle bir sorunumuz yok. Muhalefet, ülkemizi darda, zorda göstermek adına böyle bir kampanyayı yürütüyor” diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Bunlar stokçu, ayçiçeği yağını, zeytinyağını depoluyor ve utanmadan, sıkılmadan rakamları yükseltiyorlar, 'ayçiçeği yağı yok' diyerek kampanya yürütüyorlar. (Muhtarlara) Gerekirse İçişleri Bakanlığı adına marketlerin, bakkalların depolarını bile takip edip ihbar edeceksiniz, bu stokçulara biz gereğini yapacağız” dedi.

Stokçulara 3 yıllık hapis cezası yolda

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ'ın talimatıyla, Türk Ceza Kanunu'ndaki (TCK) stokçuluk ve fiyatı etkileme suçlarının ceza üst sınırının 2 yıldan 3 yıla çıkarılması konusunda çalışma başlatıldı.

Adalet Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgilere göre, son günlerdeki fiyatları etkileme ve özellikle ayçiçeği yağındaki stokçuluk tartışmalarının ardından Bakan Bozdağ, bu konuda yasal düzenleme yapılması için çalışma başlattı.

Bu suçlarla ilgili cezaların fazla caydırıcı olmadığına, bu nedenle yeni dönemde fiyatları etkileme ve stokçulukla ilgili maddelerdeki yaptırımları yeniden ele almak gerektiğine işaret eden Bakan Bozdağ, TCK'nin 237 ve 240'ıncı maddelerinde düzenlenen bu suçlara verilecek cezalara ilişkin çalışma yapılması talimatı verdi.

Bu kapsamda, "Belli bir mal veya hizmeti satmaktan kaçınarak kamu için acil bir ihtiyacın ortaya çıkmasına neden olan kişi, 6 aydan 2 yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır." hükmünü içeren TCK 240'ıncı maddesinde belirtilen ceza miktarı, "1 yıldan 3 yıla kadar hapis" cezasına çıkarılacak.

TCK'nin 237'nci maddesinde düzenlenen "fiyatları etkileme" suçunun da cezası artırılacak. "İşçi ücretlerinin veya besin veya malların değerlerinin artıp eksilmesi sonucunu doğurabilecek bir şekilde ve bu maksatla yalan haber veya havadis yayan veya sair hileli yollara başvuran kimseye 3 aydan 2 yıla kadar hapis ve adli para cezası verilir." hükmünü içeren bu maddedeki cezalar da "1 yıldan 3 yıla kadar hapis" olarak düzenlenecek.