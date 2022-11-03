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Ekonomi Ayçiçek yağını 65 liradan satmaya başladılar! İndirim 15 Kasım'a kadar sürecek
Ekonomi

Ayçiçek yağını 65 liradan satmaya başladılar! İndirim 15 Kasım'a kadar sürecek

Tarım Kredi Market, 15 Kasım'a kadar sürecek olan indirim kampanyasını başlattı. Buna göre 2 litrlik ayçiçek yağı 65 liradan satılacak. Yağın litresi 32,5 liraya geliyor.

Yeniakit Publisher
2022-11-03 08:59:00 -
Ayçiçek yağını 65 liradan satmaya başladılar! İndirim 15 Kasım'a kadar sürecek

Tarım Kredi Market, enflasyonla mücadele kapsamında geçtiğimiz aylarda temel ihtiyaç ürünlerinde indirim kampanyalarına başlamıştı. Söz konusu kampanyaya devam eden Tarım Kredi Market, yeni indirim listesini yayınladı. 1 Kasım’da başlayan indirimler arasında, ayçiçek yağı müşterilerin dikkatini çekiyor.

Tarım Kredi Market, uygun fiyatlı ürünleri satışa çıkararak müşterilerinin yüzünü güldürmeye devam ediyor. Tarım Kredi Market’in düzenleyeceği indirim kampanyaları büyük bir merakla beklenirken, kasım ayının ilk iki haftasında satışa çıkacak ürünler açıklandı. Yayınlanan listede gıda başta olmak üzere pek çok ürün yer alırken, ayçiçek yağı ilgi gördü. Bu kapsamda, 2 Litre TK Anadolu ayçiçek yağı 65 TL’den satışa çıkacak.

1 Kasım’da başlayan indirim, 15 Kasım itibariyle sona erecek. Ayçiçek yağı indirimi ve diğer kampanyalar, ülke genelindeki Tarım Kredi Market şubelerinde müşterilerle buluşacak.

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