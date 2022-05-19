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Ekonomi Ayçiçek yağını 56,50 liradan görenler gözlerine inanamadı! Vatandaşlar şok oldu
Ekonomi

Ayçiçek yağını 56,50 liradan görenler gözlerine inanamadı! Vatandaşlar şok oldu

Ayçiçek yağı fiyatlarının düşmesi vatandaşlar tarafından ısrarla beklenirken aylardır hiçbir şey değişmiyor. Hatta bazı marketler fahiş fiyatları kampanya olarak vatandaşlara sunuyor.

Yeniakit Publisher
2022-05-19 13:24:00 -
Ayçiçek yağını 56,50 liradan görenler gözlerine inanamadı! Vatandaşlar şok oldu

Ukrayna-Rusya savaşı sonrası artan gıda fiyatları vatandaşlara isyan ettiriyor.

Rusya- Ukrayna savaşını bahane eden bazı marketler ayçiçek yağına zamlar yapmıştı. 170 hatta 200 liralara kadar dayanan yağ fiyatlarında değişen çok bir şey yok gibi.

Bir zincir markette yer alan ayçiçek yağının litre fiyatını görenler şaşkına döndü.

Market, ayçiçek yağının litresini 56,50 liradan satmaya başladı.

Vatandaşlar gördükleri manzara karşısında şok olurken markete tepki gösterdi.

Şu an en ucuz ayçiçek yağı Toprak Mahsulleri tarafından 129 liraya satılıyor.

 

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