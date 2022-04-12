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Ekonomi Ayçiçek yağını 47,90'dan satmaya başladılar
Ekonomi

Ayçiçek yağını 47,90'dan satmaya başladılar

Gıda fiyatlarındaki artışa vatandaşlar yetişemezken Ayçiçek yağlarının litre fiyatlarını görenler gözlerine inanamadı.

Yeniakit Publisher
2022-04-12 11:39:00 -
Ayçiçek yağını 47,90'dan satmaya başladılar

Ukrayna-Rusya savaşı bahanesiyle gıda fiyatlarında yaşanan artış bir türlü durdurulamıyor.

170 liralara kadar yükselen 5 litrelik Ayçiçek yağı fiyatlarının zincir marketlerdeki litre fiyatları şaşkına çevirdi.

Bir zincir markette 4 farklı markanın litre fiyatının 47,90 liradan satışa sunulması pes dedirtti. Ayçiçek yağlarının 5 litresi ise böylelikle 249,50 liraya geliyor.

Vatandaşlar indirim beklerken her geçen gün gelen zamlara bir çözüm üretilmesi beklenirken şu an piyasada en ucuz Ayçiçek yağı Tarım Kredi Marketleri’nde 129 liradan satışa sunulmuş durumda.

Yine aynı Ayçiçek yağı E-PTT AVM’den de satılıyor.

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