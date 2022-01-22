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Ekonomi Ayçiçek yağına indirim geliyor
Ekonomi

Ayçiçek yağına indirim geliyor

Hazine ve Maliye Bkanalığı'nın KDV oranlarında sadeleşmeyi öngören çalışmaları kapsamında özellikle temel gıda ürünleri fiyatlarında büyük indirim yaşanması bekleniyor. Karar sonrası ayçiçek yağı ve un fiyatları düşecek.

Yeniakit Publisher
2022-01-22 10:03:00 -
Ayçiçek yağına indirim geliyor

Temel gıda ürünlerinde yaşanan artışla birlikte başlatılan KDV oranlarında sadeleşmeyi öngören çalışmada sona yaklaşıldı.

Bakanlığı'nın tüm taraflarla görüşerek yürüttüğü çalışma kapsamında sadece temel gıda maddeleri ile ilgili değil, tüm alanlardaki KDV oranları baştan sona yeniden ele alınacak.

Fiyat etiketlere yansıyacak

Önümüzdeki günlerde bitirilmesi planlanan ve farklı alternatiflerin değerlendirildiği çalışma kapsamında Gelir İdaresi Başkanlığı, sivil toplum kuruluşları, odalar ve sektör temsilcileri olmak üzere ilgili tüm tarafların görüşlerini almak için KDV çalıştayları düzenlemeye başladı.

KDV konusunda ortak aklın oluşturulmasının hedeflendiği çalışmalar kapsamında farklı oranlarda uygulanan KDV'deki oranlar daha anlaşılır ve sade hale getirilmiş olacak. KDV oranlarında yapılacak düzenlemenin temel gıda ürünleri başta olmak üzere fiyat etiketlerinde düşüş sağlaması da öngörülüyor.

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