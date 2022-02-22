Ayçiçek yağı Tarım Kredi Kooperatifi marketlerinde ne kadar kaç lira?
En yakın Tarım Kredi Kooperatifi Marketi nerede var? Temel gıda ürünlerinde KDV yüzde 8’den yüzde 1’e indirildi. Yaşanan KDV indirimi ise bazı marketlerde önemli ölçüde etiketlere yansıdı. Vatandaşlar ise en uygun ayçiçek yağının nerede satıldığını araştırıyor. Son olarak Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) ayçiçek yağa yüzde 25 indirim yaptı. Gelen istek üzerine TMO’nun indirimli ayçiçek yağları Tarım Kredi Kooperatifi marketlerinde de satılmaya başlandı. Peki, Tarım Kredi Kooperatifi ayçicek yağ ne kadar? 5 litre ayçiçek yağ Tarım Kredi Kooperatifi marketlerinde ne kadar güncel
Temel gıda ürünlerinde KDV yüzde 8’den yüzde 1’e indirildi. Mutfakların olmazsa olmazı ayçiçek yağlarda da indirime gidildi. Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) ürünlerinden yüzde 25 indirime gitti. TMO’nun yağ fiyatlarının duyulmasının ardından vatandaşlar aynı ürünlere Tarım Kredi Kooperatifi marketlerinden de ulaşmanın mümkün olup olmadığını araştırmaya başladı.
Ayçiçek yağı Tarım Kredi Kooperatifi marketlerinde ne kadar kaç lira?
Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) ülke genelindeki tüm satış ofislerinde indirime gitti. 5 litrelik ayçiçek yağı 92,5 liradan, 5 kilogramlık pirinç 57,5 liradan, 2 kilogramlık nohut ve kuru fasulye de 15 liradan satışa sunuldu.
Vatandaşlardan gelen yoğun talebin ardından TMO şubelerinde 92.5 TL'ya satılan 5 litrelik yağlar Tarım Kredi Kooperatifi marketlerinde de satılmaya başlandı.
Tarım Kredi Kooperatifi marketlerinden 92.5 TL’ye alınabilen ayçicek yağı piyasanın bir hayli altına çekilmiş oldu. Zincir marketlerde farklı marka 5 litrelik ayçicek yağları 120 ile 105 lira arasında değişen fiyatlara satılıyor.
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