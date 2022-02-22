Ayçiçek yağı Tarım Kredi Kooperatifi marketlerinde ne kadar kaç lira?

En yakın Tarım Kredi Kooperatifi Marketi nerede var? Temel gıda ürünlerinde KDV yüzde 8’den yüzde 1’e indirildi. Yaşanan KDV indirimi ise bazı marketlerde önemli ölçüde etiketlere yansıdı. Vatandaşlar ise en uygun ayçiçek yağının nerede satıldığını araştırıyor. Son olarak Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) ayçiçek yağa yüzde 25 indirim yaptı. Gelen istek üzerine TMO’nun indirimli ayçiçek yağları Tarım Kredi Kooperatifi marketlerinde de satılmaya başlandı. Peki, Tarım Kredi Kooperatifi ayçicek yağ ne kadar? 5 litre ayçiçek yağ Tarım Kredi Kooperatifi marketlerinde ne kadar güncel