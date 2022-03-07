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Ekonomi Ayçiçek yağı krizi yaşanır mı? Ayçiçek yağı stokları ne kadar yeter?
Ekonomi

Ayçiçek yağı krizi yaşanır mı? Ayçiçek yağı stokları ne kadar yeter?

Ayçiçek yağı bulunamıyor mu? Rusya-Ukrayna savaşı ayçiçek yağı hammadde teminini güçleştirdi. Bu ise etiketlere yansıdı. Son olarak vatandaşlar 'Yağ stokları bitti mi?' sorusunun cevabını araştırmaya başladı. Peki, ayçiçek yağı stokları biter mi?

Yeniakit Publisher
2022-03-07 15:29:00 -
Ayçiçek yağı krizi yaşanır mı? Ayçiçek yağı stokları ne kadar yeter?

Ayçiçek yağı fiyatlarında ki artışların yanı sıra stoklarla ilgili sorunların yaşanabileceği gibi iddialar gündemde yer alıyor. Konu hakkında Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati açıklamalarda bulundu.

Ayçiçek yağı krizi yaşanır mı? Ayçiçek yağı stokları ne kadar yeter?

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, ayçiçek yağıyla ilgili iddialara yönelik konuştu. Bakan Nebati, “Ayçiçek yağı ile ilgili kuyruklar, 'Yokmuş' gibi yaparak alın diye sevk edenler bu ülkeye kötülük yapıyor. Hiçbir şey yapmasak bile Temmuz ayına yetecek kadar stokumuz var. Buradan açıkça söylüyorum; bunun altında kalırsınız. Sanal, sonradan üretilmiş fotoğraflarla, Türkiye'de yağ bitti gibi ihanete varan noktalara sürükleyenlerle bir iletişimimiz olacak. Türkiye'nin üzerine oyun oynanmasına izin vermeyiz” dedi.

Ayçiçek yağı fiyatları ne kadar? Marketlerde ayçiçek yağı kaç para?
Ayçiçek yağı fiyatları ne kadar? Marketlerde ayçiçek yağı kaç para?

Ekonomi

Ayçiçek yağı fiyatları ne kadar? Marketlerde ayçiçek yağı kaç para?

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