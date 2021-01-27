Ayçiçek yağı kaç para? Ayçiçek yağı fiyatı

Marketlerde fiyat artışlarının sembolü haline gelen ayçiçek yağındaki yükselişi vatandaşların büyük tepkisini çekmekte. Bitkisel Yağ Sanayicileri Derneği Başkanı Tahir Büyükhelvacıgil, ayçiçek yağındaki fiyat artışını şöyle özetledi: Maalesef uzun yıllardır ayçiçek yağını ithal etmek zorunda kalıyoruz. 2019’da rekoltemiz 1.5 milyon ton civarındaydı, bu yıl 1.3 milyon oldu. Asgari olarak 2.5 milyon ton lazım. Biz dünyanın bir numaralı ayçiçek ithalatçısı bir ülkeyiz. 2020 Mayıs ayında 690 Dolar olan ham yağ fiyatları bugün itibariyle 1325 civarında. Dolar düşse de bir şey ifade etmiyor çünkü ürünün değeri yükseldi. Dünyada emtia fiyatları artıyor, birçok insan emtia'ya yöneldi. Uzun yıllar fiyatlar 25 lira civarındaydı ve bu bir başarıydı." Tahir Büyükhelvacıgil Ayçiçek yağı fiyatının 75 lira değil 59 lira dolayında olduğunu söyledi. Haber7'de yer alan habere göre, BİM, A101 ve Şok'ta 20 Ocak ayçiçek fiyatları şu şekilde olduğu görüldü.

BİM ayçiçek yağı fiyatı

5 LT Sole ayçiçek yağı 59.50

1 LT Sole ayçiçek yağı fiyatı 13,75

A101 ayçiçek yağı fiyatı

ŞOK ayçiçek yağı fiyatı