  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

İsrail Cumhurbaşkanı Herzog: Derin bir anlaşmazlığın pençesindeyiz

Aracı olan olmayan herkesi ilgilendiriyor! Otomobil devi fiyatları yüzde 20 indiriyor!

68 kişinin can verdiği kazada uçağın yere çakılma anı! Korkunç görüntüler ölen yolcunun kamerasından!

Cengiz Kurtoğlu sürpriz yapmıştı! Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bir ara kulağına eğildim...

Darbeyle görevden alınmıştı! Eşinin mal varlığına el konuldu

AK Parti tarafından meclise sunuldu... Gıdada yeni dönem başlıyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İsveç'e terör tepkisi! Yaptıklarının bedelini alırlar

Bakan Hulusi Akar, İngiltere'de

Cumhurbaşkanı Erdoğan'la 17 yıl sonra yeniden buluşan genç kızdan fotoğraflı sürpriz!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 6'lı masa yorumu: Dünya liderlerinin itibar göstermesini bekliyorlar!Bu saçmalık
Ekonomi Ayçiçek yağı fiyatlarıyla ilgili Türkiye'ye müjdeyi verdi! Bu haberin ardından stok yapmayın: Şubat ayında...
Ekonomi

Ayçiçek yağı fiyatlarıyla ilgili Türkiye'ye müjdeyi verdi! Bu haberin ardından stok yapmayın: Şubat ayında...

Ayçiçek yağı ithalatındaki vergilerin kaldırılması sonrası bu durumun fiyatlara yansıması bekleniyor. Marketlerde satılan ayçiçek yağının fiyatlarında yüzde 15'lik bir düşüş yaşanacağı ifade ediliyor.

Yeniakit Publisher
2023-01-16 09:36:00 -
Ayçiçek yağı fiyatlarıyla ilgili Türkiye'ye müjdeyi verdi! Bu haberin ardından stok yapmayın: Şubat ayında...

Yılbaşında vergilerin 31 Mayıs 2023’e kadar sıfırlanması çekirdek yerine, yağ ithalatı daha avantajlı hale geldi.

Vergilerin sıfırlanma kararı sonrası iç pazarda yağ fiyatında yüzde 10 ile 15 arasında düşüş bekleniyor.

Ekonomi gazetesine konuşan Solventum Yönetim Kurulu Başkanı Onat Angı, Türkiye’nin yılbaşında ham yağ ve ayçiçeği çekirdeğinde ithalat vergilerinin sıfırlanması ile son 15 günde 150 bin ton ham yağ bağlantısı yapıldığını kaydetti.

Angı ayrıca Türkiye'nin normalde aylık 50 ila 60 bin ton ham yağ alımı yaptığını söyledi.

Onat Angı, şu açıklamayı yaptı.

“Türkiye’nin aldığı kararlar yurtdışı piyasalarını da etkiliyor. Yurtdışında fiyatlar yüzde 3 ile 4 oranında arttı. Ham yağın ton fiyatı bin 225 dolardan 1260 dolara kadar yükseltti. Ancak Türkiye’nin alım iştahının azalmasıyla fiyatlar tekrar düşüşe geçti. TMO’nun Geçen hafta yaptığı 24 bin tonluk ihalede Tekirdağ teslim fiyatı bin 219 dolar, İskenderun’a ise bin 229 dolar olarak gerçekleşti. Bu ihale ile fiyat düşüşü tescillenmiş oldu ve şu anda uluslararası piyasada ham yağ fiyatları bin 230 ile bin 235 seviyesinde işlem görüyor. Marmara teslim fiyatı ton başına 625 dolar olan çekirdek ise yurtiçinde 11 bin 500 lira civarında işlem görmekte. Diğer yandan vergisiz ham yağ fiyatları iç pazarda kilo başı maliyeti 26 TL’den 24 TL’ye düşürdü. Söz konusu yeni bağlantı yapılan mallar geldikçe, şubat ayından sonra raf fiyatlarına yüzde 10 ile 15 arasında yansıması lazım”

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

Karamanlı

İletişim başkanlığından yandaş medya elime tutuşturulmuş, masal haber. Aynı haber yandaşların genelinde var.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23