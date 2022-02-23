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Ekonomi Ayçiçek yağı fiyatlarıyla ilgili kötü gelişme!
Ekonomi

Ayçiçek yağı fiyatlarıyla ilgili kötü gelişme!

Tarım yazarı Ali Ekber Yıldırım, Ukrayna ile Rusya arasındaki gerilimin Türkiye'ye olası etkisini kaleme aldı. Yıldırım, olası kriz durumunda ayçiçek yağının zamlanabileceğini söyledi.

Yeniakit Publisher
2022-02-23 11:37:00 -
Ayçiçek yağı fiyatlarıyla ilgili kötü gelişme!

Dünya gazetesi tarım yazarı Ali Ekber Yıldırım, Rusya-Ukrayna krizini ele aldı. 

Dünya gazetesi Tarım Yazarı Ali Ekber Yıldırım, Rusya- Ukrayna krizinin Türkiye'de tarımda yol açacağı olası etkilerini ele aldı. Ali Ekber Yıldırım, Ukrayna ve Rusya'nın toplamda 120 milyon tonu aşan bir hububat ihracatı ile dünya piyasalarını etkileyebilecek ülkeler olduklarını ifade etti.

2021'de Türkiye'nin Rusya'dan 1,8 milyar dolar değerinde buğday ithalatı yaptığını, ayçiçek yağı ithalatını da yüzde 42 artırdığını ifade eden Yıldırım şöyle dedi:

"Türkiye, Rusya’dan aldığı buğdayın önemli bir bölümünü un ihracatında değerlendiriyor. Ambargo nedeniyle Türkiye'nin buğday ithalatı yapamazsa veya buğday fiyatı artarsa un ihracatı olumsuz etkilenebilir. Ayrıca, buğdayın bir bölümü de içerde ekmek üretiminde kullanılıyor. Un fiyatının artması nedeniyle ekmek fiyatlarının yükselmesi gündeme gelebilir. Un ihracatının yanı sıra arpa, mısır gibi ürünlerin ithalatında sorun yaşanması durumunda yem sektörü dolayısıyla hayvancılık sektörü olumsuz etkilenebilir. Ayçiçeği ithalatında sıkıntı yaşanırsa yağ fiyatlarının artmasına neden olabilir."

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