Ayçiçek yağı fiyatlarını uçuracak haber! Tonlarcası çalındı

Rusya, ele geçirdikleri bölgelerde Ukrayna’ya ait gıda ürünlerini gasp etmeye devam ediyor. İşgalcilerin buğday ve tahıl ürünlerinin yanı sıra Ukrayna’ya ait ayçiçek yağını da çaldığı bildirildi.

Kırım Haber Ajansı'nda yer alan habere göre, Rus işgalcilerin, kontrol altında tuttuğu Zaporijjya’ya bağlı Pologı bölgesindeki yağ fabrikasındaki ayçiçek yağını çaldığı duyuruldu. Zaporijjya Savunma Kuvvetlerinden yapılan açıklamada, “İşgalci yağmacıların sıradaki kurbanı Pologı Yağ Fabrikasını oldu. İşgalden önce bu fabrika bölgeye en çok kar getiren işletmelerden biriydi.” denildi. Rusya'nın şu an, şirketin yabancı ortaklara gönderilmesi gereken hazır ürünleri fabrikadan başka bir yere sevk ettiği ifade edildi.