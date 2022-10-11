Ayçiçek yağı fiyatları için bomba haber geldi

Ayçiçek yağı fiyatları çok konuşulmaya devam ederken, Trakya Birlik Yönetim Kurulu Başkanı Şafak Kırbiç'ten ayçiçeği alımı açıklaması geldi. Akıllara da ayçiçek yağı fiyatları düşecek mi sorusu geldi.

Ayçiçek yağı fiyatları üzerinde yaşanan artışlar mutfak maliyetlerini üst seviyelere çıkardı. Artan ayçiçek yağı fiyatları sonrası hane halkları tepkili… Tarım Kredi ayçiçek yağı fiyatı da artış göstermiş durumda… Vatandaşlar sürekli olarak ayçiçek yağı fiyatı için indirim var mı takipte kalıyor.

Öte yandan Trakya Birlik Yönetim Kurulu Başkanı Şafak Kırbiç, 48 kooperatifin ortaklarından yaklaşık 310 bin ton ayçiçeği alımı yaptığını söyledi. Kırbiç, bu yılki kısa vadede hedeflerinin 200 bin ton ayçiçeği yağı üretimi olduğunu ifade ederek, "Yağ ortalaması da bu sene yaklaşık 45 civarı. Geçen yıla göre daha yüksek yağ oranları oluştu. Bu da hem üreticimiz açısından hem de ülke ekonomisi açısından önemlidir." dedi.

Trakya Birlik Yönetim Kurulu Başkanı Şafak Kırbiç, 48 kooperatifin ortaklarından yaklaşık 310 bin ton ayçiçeği alımı yapıldığını açıkladı.

Yüksek yağ oranları oluşmuştur

Kırbiç’in açıklaması şöyle:

"2022 kampanyamız 30 Eylül itibariyle bitmiştir. Ancak, burada üreticilerimiz kendi bağlı olduğu kooperatiflere ikinci ürün veya geç ekilen ürünü bildirerek onları da şu anda teslim edebilirler. Yaklaşık 310 bin ton civarında 48 kooperatifte ürün alımı gerçekleştirdik. Bu ürünlerin yüzde 60’a yakın bölümünün paraları ödenmiş durumda. Yağ ortalaması da bu sene yaklaşık 45 civarı. Bazı kooperatiflerimizde daha yüksek bazılarında daha düşük. Ancak geçen yıla göre daha yüksek yağ oranları oluşmuştur. Bu da hem üreticimiz açısından hem de ülke ekonomisi açısından önemlidir. Bir puanlık bir fark bile ciddi bir üretim anlamına gelmektedir. İnşallah önümüzdeki yıllarda yeni geliştirilen tohumlarla, ekim tarihleriyle bu yağ oranları daha da yukarılara taşınacaktır.

Kapasite yüzde 50 artırıldı

Birliğimizin kapasite artırımını gerçekleştirdik biz, Tekirdağ’daki fabrikamızda. Yüzde 50’ye yakın kapasitemizi arttırdık. Yetmediği dönemlerde bazı fabrikalarda fason, ham yağ üretimi yaptırıp onu da rafine edip tüketicinin hizmetine sunmaktayız. Bizim üretim miktarımızda her geçen yıl artışlar olmakta. Bizim kısa vadede hedefimiz 200 bin ton rafine yağ. Ona da çok yaklaştık. Önümüzdeki yıllarda bunu üretip daha da üzerine çıkmayı hedefliyoruz."