Çukurova’da “sarı altın” patlaması: Ayçiçeği üretimi rekor kırdı, yağ fiyatları düşecek!

Çukurova’dan müjdeli haber geldi. Ayçiçeği üretimi 5 yılda 2,5 kat arttı. 250 bin ton rekolte bekleniyor. 3 yıldır rekor üstüne rekor kıran ayçiçek yağı fiyatları artık düşecek. Ayçiçeği, Çukurova’nın yeni “beyaz altını” olma yolunda kararı adımlarla ilerliyor.

Ayçiçeği, Çukurova’da “sarı altın” olarak anılıyor. Pamuğun yerini alan bu bitki, son yıllarda üretimde büyük bir artış gösterdi. Adana İl Tarım ve Orman Müdürü Muhammet Ali Tekin, ayçiçeği ekim alanının 5 yıl önce 300 bin dekardan 750 bin dekara çıktığını, rekoltenin ise 250 bin ton olmasını beklediklerini söyledi.

Tekin, ayçiçeğinin sulanamayan alanlarda alternatif bir ürün olduğunu belirterek, Türkiye’de ayçiçeği üretiminde beşinci sırada yer aldıklarını ve ülkedeki üretimin yüzde 10’unu karşıladıklarını ifade etti. Ayçiçeğinin elverişli iklim şartları sayesinde veriminin yüksek olduğunu kaydeden Tekin, “Bu yıl son yağışlarla birlikte rekoltenin biraz yükselmesini bekliyoruz. Ayçiçeklerinin daha dolgun, protein ve yağ oranlarının da daha yüksek olacağını düşünüyoruz” dedi.

Tekin, hasadına yaklaşık 1 ay kalan ayçiçeğinin üretiminin artırılması için çalışmalar yaptıklarını da vurguladı. “İnşallah çiftçilerimiz için iyi bir sene olur. İyi bir fiyat politikasıyla da çiftçilerimiz bu seneyi karlı bir şekilde kapatırlar. Temennimiz bu yönde” diye konuştu.

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Ayçiçeği üretiminin artmasıyla birlikte ayçiçek yağı fiyatlarının da düşmesi bekleniyor. Bu da hem tüketiciler hem de üreticiler için sevindirici bir haber. Ayçiçeği, Çukurova’nın yeni “beyaz altını” olmaya aday görünüyor.