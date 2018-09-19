Aycı: Lider olacaksanız geleceğe bakmalısınız

THY’nin düzenlediği “Turkish Airlines Corporate Club Conference 2018” etkinliğinde konuşan Aycı şu mesajları verdi:

Gelirimizin büyük bir kısmı döviz kurundan etkileniyor ama gelirlerimizin büyük bir kısmı da döviz cinsinden. Finansal açıdan çok sağlam bir şirketiz. Son birkaç aya baktığımızda, çalkantılı ve dalgalı döviz kurunun yönetimi, karşı karşıya kaldığımız büyük bir zorluktu ama finansal ekibimiz sayesinde üstesinden geldik. Zamanlar çetinse siz de çetin hareket etmek zorundasınız ve burada dişli olmak istiyorsanız öngörü yapmalısınız. Hava güneşli iken önlemlerinizi almalısınız, yağmur başladığında hazır olmalısınız. Yağmur varken önlem almaya çalışırsanız olmaz ve işe yaramaz.

THY’yi emniyetli alanda tutuyoruz ve küresel bir ağı muhafaza ediyoruz. ‘Tüm güzergâhlar her zaman kârlıdır’ diyemeyiz, bunu kârlı kılabilmek personelin becerisine bağlıdır.

Pazarlama ekibimiz, personelimiz en iyi destinasyon planlamasını yapıyor. Aynı zamanda uçak konfigürasyon planlamasını da en iyi şekilde yapıyorlar. THY, bugün karlılık açısından rekor yıl gerçekleştirdi. İlk 6 ayda yük faktörü yüzde 80,4 oranındaydı. Bu tüm zamanların rekorudur.

Bizim sektörümüz Formula 1 yarışları gibi... Yani her zaman için en iyi pozisyonda olmanız, bunu muhafaza etmeniz ve sektörün değişen dinamiklerini anlamanız lazım. Yolcuların beklentileri değişiyor. Buna hazır olunması gerekir.

Önümüzdeki 5 yılda teslimatlar zamanında gerçekleşecek. 165 dar gövdeli, 60 geniş gövdeli ve 3 kargo uçağımız ile beraber 400 uçaklık filomuz dünyada en büyük ve en genç filo olacak. Kağıt üzerinde muhteşem olabilirsiniz ama bunu uygulamaya dökemezseniz olmaz. Çünkü bu sektörde her zaman zorluklar olacak. THY’de kalite, nitelik nicelikten daha önemli. İstanbul Yeni Havalimanı hedeflerimize hizmet verecek. İstanbul doğal bir merkez... İstanbul’dan 5 saatlik bir uçuş ile 66 ülkeye ulaşabiliyorsunuz.

İstanbul Yeni Havalimanı, Türkiye’nin uzun vadeli turizm hedeflerine, Türkiye’nin finansal ve iş merkezi olma konusundaki hedeflerine hizmet verecek. THY, bu ışık altında daha fazla yatırım yapacak. Kadroyu, teknolojik gelişmeleri ve hizmetleri arttıracağız. Sektör lideri olmak istiyorsanız geleceğe bakmanız lazım.

Turkish Cargo, ağırlık açısından yüzde 20 büyüdü ve ciro açısından da yüzde 20 büyüme elde etti. Bu yıl 1,5 milyar doları aşarken amacımız ilk 5’e girmek.