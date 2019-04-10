Ayça Çağla Altunkaya kimdir nereli ne iş yapmaktadır?

Acun Ilıcalı ile aynı yastığa baş koyması beklenen Çağla Ayça Altunkaya’nın kim olduğu gün boyu en çok arananlar listesine girdi. Ayça Çağla Altunkaya'nın Yalova'da yaşadığı ve hemşirelik okulu mezunu olduğu öğrenildi.

Gizemli kadının adı Çağla Ayça Altunkaya olduğu iddia edildi. 20 yaşında olan Altunkaya'nın Yalova'da yaşadığı ve hemşirelik okulu mezunu olduğu belirtildi. Ayça Çağla Altunkaya'nın 20 yaşında olduğu ve basketbolla da ilgili olduğu ifade edildi. Şeyma Subaşı’ndan boşanan Acun Ilıcalı’nın Ayça Çağla Altunkaya ile hayatlarını birleştireceği öğrenildi.