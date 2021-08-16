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Ekonomi AYBÜ öğretim üyesi alıyor
Ekonomi

AYBÜ öğretim üyesi alıyor

Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi akademik birimlerine, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun 5772 sayılı Kanunla değişik 23, 24/e ve 26. maddelerinde belirtilen şartlar ve “Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği”nin ilgili maddeleri ile Üniversitemiz “Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atama Ek Koşulları” hükümleri uyarınca 69 öğretim üyesi alacak.

Yeniakit Publisher
2021-08-16 13:03:00 -
AYBÜ öğretim üyesi alıyor

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’deki ilana göre başvurular, 14.08.2021 tarihinden itibaren 15 gün içerisinde sadece online olarak https://ilan.aybu.edu.tr/   adresinden kabul edilecek ve bu link üzerinden işlemler yürütülecektir. Şahsen veya posta ile yapılan başvurular geçerli kabul edilmeyecektir. İlan şartlarına uygun olmadığı anlaşılan başvurular geçersiz sayılacaktır. Sistem üzerinden tamamlanmayan taslak durumundaki başvurular, belirtilen şartları taşımayan, eksik bilgi/belgesi olan  adayların  başvuruları  kabul  edilmeyecektir.  (Online  olarak  yapılan  başvurular  için  istenen  tüm  bilgi  ve  belgeler  gerektiğinde  Rektörlüğümüzce adaylardan fiziksel olarak istenebilecektir.)

Ayrıntılı bilgi için TIKLAYINIZ

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