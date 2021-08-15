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Ekonomi AYBU öğretim elemanı alacak
Ekonomi

AYBU öğretim elemanı alacak

Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Rektörlüğünden yapılan açıklamaya göre 16 öğretim elemanı alınacak.

Yeniakit Publisher
2021-08-15 13:54:00 -
AYBU öğretim elemanı alacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’deki ilana göre Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Akademik Birimlerine, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun ilgili maddeleri ve 09.11.2018 tarihli Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren "Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik” ’in ilgili maddeleri uyarınca Öğretim Elemanı alınacak.

Başvurular; ilanın Resmî Gazete'de yayımlandığı tarihten itibaren 15 gün içerisinde sadece online olarak https://ilan.aybu.edu.tr/ adresinden kabul edilecek ve bu link üzerinden işlemler yürütülecek. Şahsen veya posta ile yapılan başvurular geçerli kabul edilmeyecek. İlan şartlarına uygun olmadığı anlaşılan başvurular geçersiz sayılacak. Sistem üzerinden tamamlanmayan taslak durumundaki başvurular, belirtilen şartları taşımayan, eksik bilgi/belgesi olan  adayların  başvuruları kabul  edilmeyecek.  (Online  olarak  yapılan  başvurular  için  istenen  tüm  bilgi  ve  belgeler  gerektiğinde  Rektörlüğümüzce adaylardan fiziksel olarak istenebilecek.)

Ayrıntılı bilgi için TIKLAYINIZ

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