Aybike Acer'in uyuşturucu ve fuhuş soruşturmasındaki ifadesi ortaya çıktı! Emrah Bağdatlı ve Murat Ongun da oradaydı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık, Narkotik ve Ekonomik Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturma kapsamında tutuklanan Aybike Acer, savcılıktaki ifadesinde, uyuşturucu madde kullanmadığını ve kimseye aracılık etmediğini, ancak uyuşturucu kullanılan ortamlarda bulunduğunu kabul etti.

Acer, arkadaşının doğum günü nedeniyle gittikleri bir restoranda, VIP oda olarak tabir edilen bölümde uyuşturucu kullanıldığını öne sürdü. Bu ortamlarda şüphelilerden Burcu Esra Büken ve Fatma Genç’i tanıdığını ifade etti.

İfadesinde, “İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütü” davasının tutuklu sanığı Hüseyin Köksal’ı da tanıdığını belirten Acer, yaklaşık 4 yıl önce bir alışveriş merkezinde arkadaşı Gönül ile birlikteyken Köksal’la karşılaştıklarını, bu buluşmada Köksal’ın kız arkadaşı ve şoförünün de bulunduğunu söyledi.

Bu karşılaşmadan bir süre sonra, yine arkadaşı Gönül’ün daveti üzerine Zorlu Center isimli AVM’nin bulunduğu binanın rezidans kısmında bir araya geldiklerini anlatan Acer, dikkat çeken şu ifadeleri kullandı:

“Söz konusu kral dairesine gittiğimde 6-7 kişilik bir arkadaş grubu vardı. Arkadaşım Gönül ve benim yanı sıra Hüseyin Köksal, (İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütü davasının firarisi) Emrah Bağdatlı ve (İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütü davasının tutuklu sanığı) Murat Ongun da oradaydı.”

Acer, o dönemde bu isimlerin kim olduklarını ve kamuoyunda tanınan kişiler olduklarını bilmediğini iddia ederek, gerçek kimliklerini İBB’ye yönelik soruşturmalar sırasında televizyonda gördüğünde öğrendiğini öne sürdü.

Buluşmada birlikte yemek yenildiğini ve sohbet edildiğini anlatan Acer, daha sonra ortamdan ayrıldığını, devamında yalnızca Emrah Bağdatlı ile birkaç kez telefonla görüşüp mesajlaştığını, ancak bu şahıslarla bir daha yüz yüze görüşmediğini savcılığa beyan etti.

Soruşturma dosyasına giren bu ifadeler, Zorlu Center’daki lüks rezidansta kimlerin, hangi amaçla, nasıl bir araya geldiği sorularını yeniden gündeme taşırken; İBB soruşturmalarıyla adı geçen isimlerin aynı adres ve aynı ortamda bulunması, kamuoyunda yeni tartışmaların fitilini ateşledi.