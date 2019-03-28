Aybastı Devlet Hastanesi yoğun bakım ünitesi hizmete hazır Ordu’nun Aybastı ilçesinde 2018 yılı son aylarında hizmete giren Aybastı Devlet Hastanesi’nde yoğun bakım ünitesi hizmete hazır hale geldi.

Ordu’nun Aybastı ilçesinde 2018 yılı son aylarında hizmete giren Aybastı Devlet Hastanesi’nde yoğun bakım ünitesi hizmete hazır hale geldi.

Ordu Sağlık Müdürü Dr. Ergün Yanmaz, Aybastı’da 5 yataklı yoğun bakım ünitenin hizmet vermeye hazır olduğunu söyledi. İl Sağlık Müdürü Dr. Ergün Yanmaz, “Bilindiği üzere yoğun bakımlar yaşamı tehdit eden hastalığı bulunan hastaların yakın gözlem ve yoğun tedavilerinin yapıldığı hayat kurtaran ünitelerdir. Müdürlüğümüzce yoğun bakım yatak sayımızı arttırmaya yönelik çalışmalarımız hızla devam etmektedir. Bu çalışmalar neticesinde Aybastı Devlet Hastanemiz 1. Basamak Yoğun Bakım Ünitesi açılışa hazır hale getirilerek tescil işlemlerine başlanmıştır. Yoğun Bakım Ünitesi’nin hizmet vermeye başlamasıyla hasta sevklerimizde de önemli ölçüde azalma olacaktır” dedi.

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