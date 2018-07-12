Aybaba’nın gözden çıkardığı isimlere talip yok

Yeni sezon öncesi transfer çalışmalarını sürdüren ve şu ana kadar Atanasov, Badji ve Aytaç Kara’yı renklerine bağlayan yeşil-beyazlı ekipte, kadroda düşünülmeyen isimler için de teklif bekleniyor.

Teknik Direktör Samet Aybaba’nın göreve gelmesinin ardından kadroda yer vermeyeceğini açıkladığı Dzon Delarge, Jires Kembo, Boban Jovic, Tomas Necid, Sercan Yıldırım ve Vieux Sane, Afyonkarahisar kampına dahil edilmemişti. Bu isimler için teklif bekleyen Bursasporlu idareciler, mali yükü de azaltmak adına 6 ismi de bir an önce elden çıkarmak istiyor.