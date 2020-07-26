Ayasofya’ya yerli turist akacak Butik oteller bayram edecek

Geçen ay doluluk oranı yüzde 13.8 olan otellerin Ayasofya-i Kebir’in de rolüyle ağustos ayında rağbet göreceği tahmin ediliyor. Bilhassa Fatih, Beyoğlu ve Şişli’de yer alan konaklama mekânlarına talebin yoğun olacağı öngörülüyor. 62.3 Euro’ya denk gelen günlük oda bedelinin de talebe paralel önemli oranda artması bekleniyor.

Cirolar zayıfladı

Corona virüsü (Covid-19) tedirginliğinden ötürü 2020 Haziran ayında İstanbul’da doluluk oranları yüzde 81.2 azalmıştı. Ortalama günlük satılan oda bedeli de yüzde 35.2 düşmüştü. Oda başı elde edilen gelirler ise yüzde 87.8 gerilemiş ve 8.6 Euro’ya inmişti. Gelecek aylarda verilerin iyileşmesi, hem doluluk oranlarında hem de oda bedellerinde ibrenin yukarı dönmesi bekleniyor.

Otel yetkilileri, Ayasofya-i Kebir Camii sayesinde yaz ve sonbahar döneminin verimli geçeceğini kaydediyorlar. İlerisi için umutlu olan aynı yetkililer, “120 bin yatak adedimizle, Covid-19’a karşı korunaklı otellerimizle on binlerce konuğumuzu en iyi şekilde ağırlamakta kararlıyız” ifadelerini kullanıyorlar.

Geliş gidişler artacak

Armada Hotel Yönetim Kurulu Başkanı Kasım Zoto da Yeni Akit’e yaptığı açıklamada Ayasofya-i Kebir Camii’nin açılışının İstanbul otellerine ilgiyi arttıracağına işaret ederek, “Kuşkusuz, tarihi mabedi dolaşmak için Anadolu’dan gelen giden çok olacaktır” dedi. Zoto, ağustos, eylül ve ekimde konaklama sektörünün gelirlerine gelir ekleneceğini belirtti.

Covid-19’dan ötürü otellerin doluluk oranlarının dibe vurduğunu anlatan Zoto, “Temennimiz pandemi tehdidinin tamamen atlatılması, hayatın normale dönmesi ve İstanbul’un Asyalılar ile Avrupalılarca tercih edilmesi” şeklinde konuştu.