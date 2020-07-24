Ayasofya Camisi'nde bugün kılınacak cuma namazına katılmak isteyen vatandaşlar, Türkiye'nin ve dünyanın dört bir yanından İstanbul'a akın ediyor. İstanbul’un Fethinin sembolü, Fatih Sultan Mehmet’in emaneti olan Ayasofya’da 86 yıl sonra yeniden secdeye varılıyor. Gelen son dakika haberine göre; Ayasofya Camii'nin açılışı için gelmeye başlayan vatandaşlar Ayasofya Camisine akın ediyor. Peki Ayasofya’ya varupla nasıl gidilir? Vapur ile Ayasofya’ya nasıl gidilir?