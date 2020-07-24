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Ayasofya’ya varupla nasıl gidilir?

Ayasofya Camisi'nde bugün kılınacak cuma namazına katılmak isteyen vatandaşlar, Türkiye'nin ve dünyanın dört bir yanından İstanbul'a akın ediyor. İstanbul’un Fethinin sembolü, Fatih Sultan Mehmet’in emaneti olan Ayasofya’da 86 yıl sonra yeniden secdeye varılıyor. Gelen son dakika haberine göre; Ayasofya Camii'nin açılışı için gelmeye başlayan vatandaşlar Ayasofya Camisine akın ediyor. Peki Ayasofya’ya varupla nasıl gidilir? Vapur ile Ayasofya’ya nasıl gidilir?

Yeniakit Publisher
2020-07-24 08:31:00 -
Ayasofya’ya varupla nasıl gidilir?

Vapur ile Ayasofya'ya gitmek için Kadıköy'den Kadıköy-Eminönü vapur hattını veya Kadıköy-Beşiktaş hattını tercih edebilirsiniz. Bu hatlara ulaştıktan sonraKadıköy- Beşiktaş vapur hattından inince Kabataş durağından tramvaya binmelisiniz.Kadıköy- Eminönü hattından indiğinizde ise Eminönü durağından tramvaya binmelisiniz.

Ayasofya’ya metro metrobüs tramvay toplu ulaşım özel araçla nasıl gidilir?
Ayasofya’ya metro metrobüs tramvay toplu ulaşım özel araçla nasıl gidilir?

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Ayasofya’ya metro metrobüs tramvay toplu ulaşım özel araçla nasıl gidilir?

 

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