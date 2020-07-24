Ayasofya’ya metro metrobüs tramvay toplu ulaşım özel araçla nasıl gidilir?

Ayasofya Camii'nde 86 yıl sonra ilk namaz kılınacak. Tarihi anlar için hazırlıklar tamamlandı. Milyonlarca vatandaş cuma namazı kılmak için akın akın Ayasofya Camiisine geliyor. Peki Ayasofya'da ilk cuma namazı! Ayasofya'ya nerede, toplu ulaşım ve arabayla Ayasofya'ya nasıl gidilir?

Ayasofya, bulunduğu konum itibarı ile İstanbul'un merkezi noktasında yer almakta ve her tür araçla ulaşım sağlanmaktadır. Metro, vapur, tramvay, Marmaray metrobüs ve otobüsle Ayasofya'ya gitmek mümkündür. İşte, Ayasofya'ya ulaşım alternatifleri, güzergâhlar ve kapalı olan yollar;

Bugün hangi yollar trafiğe kapalı?

Ankara Caddesi, Sahil Kennedy Caddesi Taşhanlar Varyant ile Sirkeci Meydan arası çıkan tüm cadde ve sokaklar, Alemdar Caddesi, Galata Köprüsü, Namık Kemal Caddesi, Ordu Caddesi, 10. Yıl Caddesi Topkapı tünelden sahil istikametine, Ragıp Gümüşpala Caddesi Atatürk köprüsünden Sirkeci istikametine, Gazi Mustafa Kemal Caddesi, Ekrem Kurt Bulvarı hipodrom önünden sahil istikametine, Ahırkapı Caddesi Sultanahmet istikametine, İshakpaşa Caddesi, Aksakal Sokak, Ebusuud Caddesi, Küçükayasofya Caddesi, Torun Sokak, Tavukhane Sokak, Nakilbent Sokak, Klodfarer Caddesi, Peykhane Caddesi, Cemal Yener Tosyalı, Revani Çelebi Sokak, Hacı Kadın Caddesi, Divanyolu Caddesi, Piyerloti Caddesi Kadırga Caddesi'nden itibaren, Dostluk Yurdu sokak, Babıali Caddesi, Alayköşkü Caddesi, Gülhane Parkı girişleri, Hayriye Tüccarı Caddesi, Şehzadebaşı Caddesi, Hükümet Konağı Caddesi, İmran Öktem Caddesi ve Reşadiye Caddesi."

Ayasofya Camisine gitmek için alternatif güzergahlar

Alternatif olarak Vatan Caddesi, Millet Caddesi, Balat Sahil, Atatürk Bulvarı, D-100 Kuzey Güney, Rauf Orbay Caddesi, Türkeli Caddesi, Atatürk Köprüsü ve Fevzipaşa Caddesi güzergâhları trafiğe açık olarak kullanılacak.

Ayasofya'ya en yakın metro istasyonu Yenikapı Metro İstasyonu'dur. Yenikapı metro istasyonuna metro, farklı metro hatları bağlı olduğu için metro ile Yenikapı istasyonuna gelebilirsiniz. Diğer ulaşım araçlarıyla da Yenikapı'ya gelmek mümkündür. Yenikapı'dan Ayasofya'ya gitmek için Tramvay'a aktarma yapmak gerekir. Tramvay T1 hattının Aksaray durağına giderek Aksaray/ Laleli-İstanbul Ü./ Beyazıt-Kapalıçarşı/ Çemberlitaş/ Sultanahmet duraklarını geçerek Sultanahmet durağında indiğinizde Ayasofya'ya gelmiş olacaksınız.

Tramvay ile Ayasofya Camiisine nasıl gidilir?

Tramvay T1 hattının; Bağcılar, Güneştepe, Yavuzselim, Soğanlı, Akıncılar, Güngören, Merter Tekstil Merkezi, Mehmet Akif, Zeytinburnu, Mithatpaşa, Seyitnizam-Akşemsettin, Merkezefendi, Cevizlibağ-AÖY, Topkapı, Pazartekke, Çapa-Şehremini, Fındıkzade, Haseki, Yusufpaşa, Aksaray, Laleli-İstanbul Ü., Beyazıt-Kapalıçarşı, Çemberlitaş, Sultanahmet, Gülhane, Sirkeci, Eminönü, Karaköy, Tophane, Fındıklı-Mimar Sinan Ü., Kabataşduraklarından birine tramvaya binerek "Sultanahmet" yönüne giderek Aysafoya'ya ulaşabilirsiniz.

Marmaray ile Ayasofya Camiisine nasıl gidilir?

Marmaray ile Ayasofya'ya gelmek için Yenikapı istasyonuna gelmek gerekir. Yenikapı istasyonuna konumunuza göre farklı noktalardan ulaşabilirsiniz. İşte Yenikapı'ya ulaşabileceğiniz Marmaray istasyon durakları.1. Gebze 2. Darıca 3. Osmangazi 4. Fatih 5. Çayırova 6. Tuzla 7. İçmeler 8. Aydıntepe 9. Güzelyalı 10. Tersane 11. Kaynarca 12.Pendik 13. Yunus 14. Kartal 15. Başak 16. Atalar 17. Cevizli 18. Maltepe 19. Süreyya Plajı 20. İdealtepe 21. Küçükyalı 22. Bostancı 23. Suadiye 24. Erenköy 25. Göztepe 26. Feneryolu 27. Söğütlüçeşme 28. Ayrılıkçeşmesi 29. Üsküdar 30. Sirkeci 31. Yenikapı 32. Kazlıçeşme 33. Zeytinburnu 34. Yenimahalle 35. Bakırköy 36. Ataköy 37. Yeşilyurt 38. Yeşilköy 39. Florya Akvaryum 40. Florya 41. Küçükçekmece 42. Mustafa Kemal 43. Halkalı

Otobüs ile Ayasofya Camiisine nasıl gidilir?

İETT otobüs hatları ile Ayasofya'ya ulaşmak için iki farklı güzergah kullanabilirsiniz. Konumunuza göre hangisi yakınsa Eminönü ve Aksaray İETT duraklarından birine gelerek oradan tramvay ile kolayca Ayasofya'ya geçebilirsiniz.

Vapur ile Ayasofya Camiisine nasıl gidilir?

Vapur ile Ayasofya'ya gitmek için Kadıköy'den Kadıköy-Eminönü vapur hattını veya Kadıköy-Beşiktaş hattını tercih edebilirsiniz. Bu hatlara ulaştıktan sonraKadıköy- Beşiktaş vapur hattından inince Kabataş durağından tramvaya binmelisiniz.Kadıköy- Eminönü hattından indiğinizde ise Eminönü durağından tramvaya binmelisiniz.