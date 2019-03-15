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Ayasofya'ya göz diken Haçlı teröristlere TRT World'den canlı yayın ile cevap!

Yeni Zelanda'daki Hristiyan teröristin "Ayasofya minarelerden kurtulacak ve Konstantinapol hak edildiği gibi tekrar Hristiyan şehri olacak" ifadelerine TRT World'den anlamlı bir cevap geldi.

15 Mart 2019 Cuma 21:42

 yeniakit.com.tr 

Yeni Zelanda'daki İstanbul'u Konstantinapol, Ayasofya'yı da kiliseye çevireceklerini söyleyen Hristiyan terörist hakkında canlı yayın yapan TRT World'ün Ayasofya Camii önünden mesajı vermesi dikkat çekti.

TRT World'ün Haber ve Program Müdürü Fatih Er, bu anlamlı mesajı "Yeni Zelanda teröristinin manifestosunda bahsettiği Ayasofya camii önünden canlı yayın." ifadeleriyle sosyal medyadan paylaştı.

Büyük beğeni topladı

Bu anlamlı canlı yayını sosyal medyadan "Ayasofya Camii minareleriyle burada, biz de önündeyiz" şeklinde yorumlayan birçok vatandaş, TRT World'ün bu hareketini beğenerek takdirle karşıladı.

Bazı vatandaşlar sosyal medyadan bu hareketi böyle yorumladı:

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Haber Tarihi: 15 Mart 2019 Cuma 21:42
  1. İstanbul
  2. TRT World
  3. Ayasofya Camii
  4. Ayasofya
  5. Yeni Zelanda
  6. Hristiyan terörü

YORUM YAZ

  • AbdullahAbdullah21 dk önce
    Bu mudur cevap? Ayasofyayi acmanin tam sirasi degil mi Allah askina. Daha ne kadar bekleyecegiz. Gavur dölü terorist bile ayasofyayi kurtaracagiz deyip diline pelesenk ediyor. Daha ne kadar bekleyecegiz
  • Metin AktepeMetin Aktepe27 dk önce
    Yayik yetersiz ibadete acilsin
  • semihsemih34 dk önce
    Yahu ben orada namaz kılmak istiyorum önündeyiz de ne demek içindeyiz dememiz lazım çami burası demek lazım

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