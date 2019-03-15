Ayasofya'ya göz diken Haçlı teröristlere TRT World'den canlı yayın ile cevap!
Yeni Zelanda'daki Hristiyan teröristin "Ayasofya minarelerden kurtulacak ve Konstantinapol hak edildiği gibi tekrar Hristiyan şehri olacak" ifadelerine TRT World'den anlamlı bir cevap geldi.15 Mart 2019 Cuma 21:42
yeniakit.com.tr
Yeni Zelanda'daki İstanbul'u Konstantinapol, Ayasofya'yı da kiliseye çevireceklerini söyleyen Hristiyan terörist hakkında canlı yayın yapan TRT World'ün Ayasofya Camii önünden mesajı vermesi dikkat çekti.
TRT World'ün Haber ve Program Müdürü Fatih Er, bu anlamlı mesajı "Yeni Zelanda teröristinin manifestosunda bahsettiği Ayasofya camii önünden canlı yayın." ifadeleriyle sosyal medyadan paylaştı.
Büyük beğeni topladı
Bu anlamlı canlı yayını sosyal medyadan "Ayasofya Camii minareleriyle burada, biz de önündeyiz" şeklinde yorumlayan birçok vatandaş, TRT World'ün bu hareketini beğenerek takdirle karşıladı.
Bazı vatandaşlar sosyal medyadan bu hareketi böyle yorumladı:
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