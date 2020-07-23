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Gündem

Ayasofya'ya gönderdiler! Tam 21 ton

Isparta'dan 86 yıl sonra ibadete açılacak olan Ayasofya Camisi'ne serpilmek üzere 21 ton gül suyunun yola çıktığı belirtildi.

Yeniakit Publisher
2020-07-23 21:29:00 -
Ayasofya'ya gönderdiler! Tam 21 ton

Isparta'dan 86 yıl sonra ibadete açılacak olan Ayasofya Camisi'ne serpilmek üzere 21 ton gül suyunun yola çıktığı bildirildi.

Isparta Belediyesi’nden yapılan yazılı açıklamada, Ayasofya Camisi’nin ibadete açıldığı hatırlatıldı.

“86 yıl ibadetsiz kalan Ayasofya’daki ilk namaz öncesinde Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen’in talimatlarıyla, cami ve çevresi gülsuyu ile yıkanacak” denilen açıklamada, 1 ton doğal gülsuyu ile cami içinde kokulandırma çalışması yapılacağı bildirildi.

Açıklamada şunlar kaydedildi:

Independent'in haberine göre; yine 20 ton esansiyel gülsuyu ile de dış mekanlar yıkanacak. Ayrıca camiye gelecek olan vatandaşlar için de küçük kutularda 10 bin adet gül lokumu dağıtımı yapılacak.

Ayasofya Camisi gidecek bir araç ise Isparta’dan yola çıkmadan şehir merkezinde caddeleri gülsuyu ile yıkadı.

 

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