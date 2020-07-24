Ayasofya’ya girişler durduruldu mu?
Ayasofya Camisi bugün kılınacak ilk cuma namazıyla 86 yıl sonra yeniden cemaate kavuşuyor. Camiye giden 11 yerde kurulan güvenlik noktalarında yoğunluk oluşturan vatandaşlar, Ayasofya Camiisi çevresinde belirlenen alanlara saat 10:00 itibariyle alınmaya başlandı. Binlerce vatandaşın akın ettiği Ayasofya Camii çevresi kısa sürede doldu. İstanbul Valisi son dakika açıklamasında Ayasofya Camii çevresine girişler durdurulduğu açıklandı.
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, "Değerli Misafirlerimiz, Ayasofya Camii çevresinde belirlenen namaz kılma alanlarımızın tamamı doldu." dedi. Yerlikaya, Twitter'dan, "Salgın nedeniyle bu alanlara misafir girişlerimiz durduruldu. Sabır ve anlayışla birbirimize yardımcı olalım. Ayasofya Camiimiz ibadetiniz için sabaha kadar açık olacak." mesajını paylaştı.