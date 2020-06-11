Ayasofya'nın vasfı cami mi kilise mi? İşte tapusundaki ifade

İstanbul'un fethinin yıl dönümünde Ayasofya'da Fetih Suresi'nin okunması ile birlikte, Ayasofya'nın yeniden cami olarak açılması yeniden Türkiye'nin gündemine oturdu.

Ayasofya'nın yeniden cami olarak açılmasının bahsi bile geçmesi hem Türkiye'deki hem de dışarıdaki Türkiye’nin özüne dönmesini istemeyen kesimleri çıldırtırken, Tapu Dairesi kayıtlarına göre Ayasofya, cami olarak geçiyor.

İşte o tapu senedi:

-İli: İstanbul

-İlçesi: Eminönü

-Mahallesi: Cankurtaran

-Sokağı: Bab-ı Hümayun

-Pafta no: 57

-Ada no: 57

-Parsel no: 57

-Sahibi: Ebulfetih Sultan Mehmet Vakfı

-Metrekaresi: 6644

-Vasfı: Türbe, Akaret, Müvakkıthane, ve Medreseyi müştemil Ayasofyayı Kebir Camii Şerifi