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Gündem

Ayasofya'nın vasfı cami mi kilise mi? İşte tapusundaki ifade

Cami olarak tekrar açılması gündeme gelen Ayasofya ile ilgili atılacak adım merak edilirken, tapu senedinde vasfının "cami" olarak geçmesi detayı ortaya çıktı.

Yeniakit Publisher
2020-06-11 10:07:00 -
Ayasofya'nın vasfı cami mi kilise mi? İşte tapusundaki ifade

İstanbul'un fethinin yıl dönümünde Ayasofya'da Fetih Suresi'nin okunması ile birlikte, Ayasofya'nın yeniden cami olarak açılması yeniden Türkiye'nin gündemine oturdu.

Ayasofya'nın yeniden cami olarak açılmasının bahsi bile geçmesi hem Türkiye'deki hem de dışarıdaki Türkiye’nin özüne dönmesini istemeyen kesimleri çıldırtırken, Tapu Dairesi kayıtlarına göre Ayasofya, cami olarak geçiyor.

İşte o tapu senedi:

-İli: İstanbul

-İlçesi: Eminönü

-Mahallesi: Cankurtaran

-Sokağı: Bab-ı Hümayun

-Pafta no: 57

-Ada no: 57

-Parsel no: 57

-Sahibi: Ebulfetih Sultan Mehmet Vakfı

-Metrekaresi: 6644

-Vasfı: Türbe, Akaret, Müvakkıthane, ve Medreseyi müştemil Ayasofyayı Kebir Camii Şerifi

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Yorumlar

Mustafa Çelik

Tv lerde müze kalsın diye boş konuşan sözde aydınlar Atam Fatih Sultan'ın emanetini gasp edenleri de anlatın 1934 resmen gizli ellerin Türkiye işbirlikçileri emanete el koymuşlar inşallah geri alıyoruz Varol Reis
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Nihal

Atatürkün müze yapılma imzasıda SAHTEYMİŞ,Bizans oyunları entrikaları daha neler göreceğiz İmzayı acaba hangi Yunan attı Bakınız Yusuf Halaçoğlu
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