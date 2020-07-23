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Gündem

Ayasofya'nın kedisinden T24 yazarına cevap

Ayasofya'nın cami olarak ibadete açılmasının ardından T24 yazarı Pınar Doğu, "Ayasofya'nın kedisi Gli ne olacak?" diye sormuştu. Ayasofya'nın kedisinden Pınar Doğu'ya cevap geldi.

Yeniakit Publisher
2020-07-23 20:36:00 -
Ayasofya'nın kedisinden T24 yazarına cevap

Danıştay'ın kararı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Ayasofya'nın cami olarak ibadete açılmasının ardından T24 yazarı Pınar Doğu ilginç bir tweete imza atmıştı.

Doğu, sosyal medya hesabından "Ayasofya'nın kedisi Gli ne olacak?" diye sormuştu.

Pınar Doğu'ya, cevap Gli'den geldi. Ayasofya'da ilk namaz için heyecanla hazırlıklar sürereken, Ayasofya'nın kedisi Gli, halıların ilk misafiri oldu.

O sevimli görüntüyü paylaşan sosyal medya kullanıcıları "Gli artık daha rahat" ifadelerini kullandı.

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