Ayasofya'nın kedisinden T24 yazarına cevap
Ayasofya'nın cami olarak ibadete açılmasının ardından T24 yazarı Pınar Doğu, "Ayasofya'nın kedisi Gli ne olacak?" diye sormuştu. Ayasofya'nın kedisinden Pınar Doğu'ya cevap geldi.
Danıştay'ın kararı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Ayasofya'nın cami olarak ibadete açılmasının ardından T24 yazarı Pınar Doğu ilginç bir tweete imza atmıştı.
Doğu, sosyal medya hesabından "Ayasofya'nın kedisi Gli ne olacak?" diye sormuştu.
Pınar Doğu'ya, cevap Gli'den geldi. Ayasofya'da ilk namaz için heyecanla hazırlıklar sürereken, Ayasofya'nın kedisi Gli, halıların ilk misafiri oldu.
O sevimli görüntüyü paylaşan sosyal medya kullanıcıları "Gli artık daha rahat" ifadelerini kullandı.