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Ayasofya'nın ismi değişecek mi? Diyanet İşleri Başkanı Erbaş cevapladı

Ayasofya'nın 19 Kasım 1936 tarihinde düzenlenen tapu evrakında Ayasofya-i Kebir Camii Şerifi olarak geçen isminin değiştirilip değiştirilmeyeceği ile ilgili soruya cevap veren Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş "Orijinal isminin devam etmesi daha doğru olur" yanıtını verdi.

Yeniakit Publisher
2020-07-12 01:43:00 - 2020-07-12 02:08:09

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş Ayasofya ile ilgili alınan karar sonrası yapılacak hazırlıklar ve sonrası hakkında canlı yayında önemli açıklamalarda bulundu.

"Orijinal isminin devam etmesi daha doğru olur"

Ayasofya'nın 19 Kasım 1936 tarihinde düzenlenen tapu evrakında Ayasofya-i Kebir Camii Şerifi olarak geçen isminin değiştirilip değiştirilmeyeceği ile ilgili soruya Erbaş "Orijinal isminin devam etmesi daha doğru olur. Çünkü 1453 yılından itibaren Ayasofya-i Cami-i Kebiri (Büyük Ayasofya Camii) olarak hep devam etmiş. O konuda herhangi bir değişiklik şu an itibariyle söz konusu değil." şeklinde yanıt verdi.

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