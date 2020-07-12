Ayasofya'nın ismi değişecek mi? Diyanet İşleri Başkanı Erbaş cevapladı

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş Ayasofya ile ilgili alınan karar sonrası yapılacak hazırlıklar ve sonrası hakkında canlı yayında önemli açıklamalarda bulundu.

"Orijinal isminin devam etmesi daha doğru olur"

Ayasofya'nın 19 Kasım 1936 tarihinde düzenlenen tapu evrakında Ayasofya-i Kebir Camii Şerifi olarak geçen isminin değiştirilip değiştirilmeyeceği ile ilgili soruya Erbaş "Orijinal isminin devam etmesi daha doğru olur. Çünkü 1453 yılından itibaren Ayasofya-i Cami-i Kebiri (Büyük Ayasofya Camii) olarak hep devam etmiş. O konuda herhangi bir değişiklik şu an itibariyle söz konusu değil." şeklinde yanıt verdi.