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Gündem

Ayasofya'nın ibadete açılması Rumları fena kudurttu

Güney Kıbrıs Rum Yönetimi Lideri Nikos Anastasiadis, Ayasofya'nın yeniden camii olarak ibadete açılmasından rahatsız oldu. Anastasiadis karar hakkında "Dünya mirasına yapılmış tarihi bir saygısızlıktır" ifadelerini kullandı.

Yeniakit Publisher
2020-07-11 15:13:00 -
Ayasofya'nın ibadete açılması Rumları fena kudurttu

Güney Kıbrıs Rum Yönetimi Lideri Nikos Anastasiadis, müzeye çevrilmesini içeren 1934 tarihli kararın iptali ardından Ayasofya’nın camiye dönüştürülecek olmasına ilişkin, "Ayasofya’nın camiye dönüştürülmesi, uygar dünya ile onu temsil eden uluslararası kuruluşlar için yeni bir sorun daha ortaya çıkarmaktadır" dedi.

Anastasiadis Facebook üstünden yaptığı açıklamada söz konusu kararlar için, "Hristiyanların tamamı için duygusal bakımdan özel değeri olan bir dünya mirasına yapılmış tarihi bir saygısızlıktır" diyerek hazımsızlığını ortaya koydu.

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