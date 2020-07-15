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Dünya

Ayasofya'nın camiye çevrilmesini hazmedemeyen Yunan iyice kudurdu! Atina'ya skandal çağrı

Ayasofya'nın Danıştay kararıyla camiye çevrilmesini hazmedemeyen Yunanistan'da Kuzey Ege Bölge Valisi Costas Moutzouris, Atina'ya, Midilli Adası'ndaki Valide camisindeki restorasyon çalışmalarına son verilmesi çağrısında bulundu.

Yeniakit Publisher
2020-07-15 08:35:00 - 2020-07-15 09:01:05
Ayasofya'nın camiye çevrilmesini hazmedemeyen Yunan iyice kudurdu! Atina'ya skandal çağrı

Yunanistan Kuzey Ege Bölge Valisi Costas Moutzouris, Ayasofya müzesinin camiye çevrilmesinin ardından Atina'nın Midilli Adası'ndaki Valide camisindeki restorasyon çalışmalarını durdurmasını istedi.

Euronews'te yer alan habere göre, Yunanistan Kalkınma Bakanlığı ve Maliye Bakanlığı'na mektup gönderen Costas Moutzouris, 1,2 milyon euroya mal olması beklenen camideki restorasyon çalışmalarına son verilmesi çağrısında bulundu.

Camiyi korumak için kıllarını kıpırdatmadılar

Bölge Valisi, Ayasofya müzesinin camiye çevrilmesiyle ilgili Türk hükümetinin kararına karşı Atina'nın kayıtsız kalamayacağı görüşünü dile getirdi.

1615 yılında inşa edilen bu cami, 1981 yılında Yunanistan Kültür Bakanlığı tarafından anıt eser olarak ilan edilmiş, ancak o tarihten bu yana burayı korumak için hiç bir çalışma yapılmamıştı.

-Valide camisi

Ayasofya ne zaman kim tarafından yapıldı?
Ayasofya ne zaman kim tarafından yapıldı?

İSLAM

Ayasofya ne zaman kim tarafından yapıldı?

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Yorumlar

Emre

Iceride show yapicaz diye bazi kararlari alirken sonuclarini hesaba katacaktiniz. Daha kac cami kapatirlar gorun siz
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Hayrettin Hatunoğlu

Çok acil kuduz aşısı yapalım.
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