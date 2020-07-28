Ayasofya'nın ardından Kudüs'ü işaret etti: 86 yıl önceyi...
İlahiyatçı İhsan Şenocak, bir gün Kudüs'ün kurtarılacağının hayal olmadığını belirtti.
Ayasofya'nın yeniden cami olarak ibadete açılmasına değinen İlahiyatçı İhsan Şenocak, Kudüs'ü işaret etti.
Şenocak, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şu değerlendirmede bulundu:
"86 yıl önceyi yaşayan Müminlerin, bir gün Ayasofyanın minarelerinden tekrar Ezan-ı Muhammediyyenin okunacağını söylemesi nasıl hayalcilik değilse; bir gün Kudüs'ün kurtarılacağını ve Doğu Türkistan'ın dağlarında, vadilerinde ezanlar okunacağını söylemek de hayalperestlik değildir."
İşte Şenocak'ın tweeti: