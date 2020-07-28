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Ayasofya'nın ardından Kudüs'ü işaret etti: 86 yıl önceyi...

İlahiyatçı İhsan Şenocak, bir gün Kudüs'ün kurtarılacağının hayal olmadığını belirtti.

Yeniakit Publisher
2020-07-28 00:20:00 -
Ayasofya'nın ardından Kudüs'ü işaret etti: 86 yıl önceyi...

Ayasofya'nın yeniden cami olarak ibadete açılmasına değinen İlahiyatçı İhsan Şenocak, Kudüs'ü işaret etti.

Şenocak, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şu değerlendirmede bulundu:

"86 yıl önceyi yaşayan Müminlerin, bir gün Ayasofyanın minarelerinden tekrar Ezan-ı Muhammediyyenin okunacağını söylemesi nasıl hayalcilik değilse; bir gün Kudüs'ün kurtarılacağını ve Doğu Türkistan'ın dağlarında, vadilerinde ezanlar okunacağını söylemek de hayalperestlik değildir."

İşte Şenocak'ın tweeti:

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