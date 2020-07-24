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Gündem

Ayasofya’nın açılış tarihinde bomba detay

Ayasofya 86 yıl sonra yeniden cami olarak ibadete açılıyor. İlk namazın kılınacağı tarihin Türkiye'nin bağımsızlığını ilan ettiği Lozan Antlaşması'nın yıldönümüne denk gelmesi dikkat çekti.

Yeniakit Publisher
2020-07-24 09:52:00 -
Ayasofya’nın açılış tarihinde bomba detay

4 Temmuz 1923 tarihinde imzalanan Lozan Antlaşması'nın 97. yıl dönümünde Ayasofya Camii, yeniden ibadete açılarak Türkiye adeta dünyaya medyan okuyor.

Fatih Sultan Mehmet'in İstanbul'u fethetmesinin ardından camiye çevirdiği Ayasofya 1934 yılındaki Bakanlar Kurulu kararıyla müzeye çevrilmişti. Bu kararın üzerinden geçen 86 yılın ardından geçtiğimiz 2 Temmuz günü Danıştay, aldığı kararla Ayasofya'nın yeniden cami olmasının önünü açtı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan da Ayasofya Camii'nin bugün (24 Temmuz) ibadete açılacağını duyurdu. Bu tarihin önemi ise 97 yıl öncesine dayanıyor. Bugün Lozan Barış Antlaşması, imzalandı.

 

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