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Gündem Ayasofya'daki teravihle ilgili skandal sözler! Alçaksınız
Gündem

Ayasofya'daki teravihle ilgili skandal sözler! Alçaksınız

88 yıl sonra Ayasofya Camii'nde kılınan ilk teravih namazını hazmedemeyen bir sosyal medya kullanıcısı, büyük bir alçaklığa imza attı. Söz konusu kullanıcı, "Ter ve ayak kokusu buraya kadar geldi" diyerek kinini ifade etti.

Yeniakit Publisher
2022-04-02 14:54:00 - 2022-04-02 15:42:55
Ayasofya'daki teravihle ilgili skandal sözler! Alçaksınız

86 yıl sonra ibadete açılan Ayasofya Camii'nde, Ramazan dolayısıyla bu kez de 88 yıl sonraki ilk teravih namazı eda edildi.

Yurdun çeşitli bölgelerinden gelen Müslümanlar, Ayasofya Camii'nde sık saflar oluşturdu. Ancak Müslümanların huşu içerisinde kıldığı namaz bir sosyal medya kullanıcısının kin kusmasına sebep oldu.

Ayasofya'da namaz kılınmasına tahammül edemeyen bir kullanıcı, namazı ter ve ayak kokusu ile bağdaştırarak kinini ifade etti.

"Ter ve ayak kokusu buraya kadar geldi"

Genç kullanıcı açıklamasında, "Ter ve ayak kokusu buraya kadar geldi. Murdar ettiler güzelim Ayasofya'yı." cümlesine yer verdi.

Bu paylaşım, diğer sosyal medya kullanıcıları tarafından da tepki topladı.

 

 

 

 

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Yorumlar

Bozok

Hakaret etmiş veya yazmış. AKP sosyal medya yasasını neden yapmıyor. Yada noksan yapıyor bir ko udatek. İr seferde bir düzenleme yapmaktan aciz i bunlar.

kendi pis kokuna bak

senin gaz kokun bez kokun bütün sokakları kokutuyor
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