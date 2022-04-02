Ayasofya'daki teravihle ilgili skandal sözler! Alçaksınız

86 yıl sonra ibadete açılan Ayasofya Camii'nde, Ramazan dolayısıyla bu kez de 88 yıl sonraki ilk teravih namazı eda edildi.

Yurdun çeşitli bölgelerinden gelen Müslümanlar, Ayasofya Camii'nde sık saflar oluşturdu. Ancak Müslümanların huşu içerisinde kıldığı namaz bir sosyal medya kullanıcısının kin kusmasına sebep oldu.

Ayasofya'da namaz kılınmasına tahammül edemeyen bir kullanıcı, namazı ter ve ayak kokusu ile bağdaştırarak kinini ifade etti.

"Ter ve ayak kokusu buraya kadar geldi"

Genç kullanıcı açıklamasında, "Ter ve ayak kokusu buraya kadar geldi. Murdar ettiler güzelim Ayasofya'yı." cümlesine yer verdi.

Bu paylaşım, diğer sosyal medya kullanıcıları tarafından da tepki topladı.