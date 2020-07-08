Ayasofya’da ilk namaz ne zaman kılınacak?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Danıştay’ı işaret ederek, ‘karar çıkması halinde ibadete açarız’ dediği Ayasofya’nın müze olmaktan çıkartılıp camiye dönüştürülmesine ilişkin dava Danıştay 10’uncu Dairesi’nde görüldü. Danıştay, Ayasofya kararını 15 gün içinde açıklama kararı aldı. Sabah Gazetesi Ankara Temsilcisi ve yazarı Okan Müderrisoğlu, Ayasofya’nın yeniden cami statüsüne kavuşacağını söyleyerek Danıştay’ın kararına ilişkin olarak şunları söyledi: “Danıştay, Ayasofya'nın statüsünün değiştirilmesine ilişkin Bakanlar Kurulu kararında hukuka uygunluk bulunmadığına ilişkin yargılama faaliyetiyle bu kararın iptali yönünde bir tasarruf ortaya koyacak. En azından benim öğrendiğim bu. Ben Danıştay adına henüz kamuoyuyla paylaşılmayan bir kararı aktaracak bir konumda değilim. Benimki bir gazetecilik faaliyeti neticesinde bir kulis bilgisi. Bu kararın oy birliğiyle alındığını duydum ve bu kararın yazım aşamasında olduğunu duydum."

Ayasoyfa'da ilk namaz ne zaman kılınacak?

Erdoğan kurmaylarıyla yaptığı toplantıda "Ayasofya Camii için Danıştay kararının ardından inşallah namazımızı kılarız" dedi. Toplantıda ise ilk namazın 15 Temmuz'da kılınması yönünde tavsiyede bulunulduğu iddia ediliyor. Danıştay’ın Ayasofya’nın camiye çevrilmesine karar vermesi durumunda kamuoyunda Ayasofya’da ilk namazın 15 Temmuz’da kılınmasına yönelik büyük bir beklenti söz konusu.