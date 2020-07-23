Danıştay kararı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla 24 Temmuz'da yeniden ibadete açılacak Ayasofya Camii'nde hazırlıklar sürüyor.

86 yıl sonra ibadete açılacak caminin içi de çevresi de bu kez gezmek için gelenlerle değil namaz kılmak için gelenlerle dolacak.

Ayasofya'da hangi alanda namaz kılınacak?

Heyecanla beklenen 24 Temmuz'da ilk namaz Cuma namazı vaktinde kılınacak. Öncesinde ise camiden Kur'an-ı Kerim sesleri yükselecek. Sabah 09.00'da başlayacak Kur'an tilaveti 13.00'e kadar sürecek.

Saatler 13.16'yı gösterdiğinde ise Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş minberde yerini alacak. 86 yıl sonra ilk kez tarihi kubbe altında cuma hutbesi okunacak. Ardından da Ayasofya Camii'nde cuma namazı kılınacak.

Cami ve çevresinde de hummalı bir çalışma var. İçeriye ses sistemleri yerleştirilirken, tasvir, mozaik ve freskleri namaz vakitlerinde kapatacak perde sisteminin kurulumu da sürüyor.

Sistemin bir kısmının tamamlandığını belirten Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, tek bir çivi çakmadan yapılan hazırlıkların devam ettiğini söyledi.

Fatih Belediyesi ekipleri, açılış öncesi Sultanahmet Meydanı'nda vatandaşların namaz kılacağı bölümde sosyal mesafe ayarlaması yapıyor.

Namaz kılınacak alanda tek tek etiketler yapıştırılıyor.

Yapıştırma işlemi öncesi iki kişinin arasındaki mesafeler ölçülerek belirleniyor.

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya gelecek olan misafirlerin maske ile gelmeleri önerisinde bulundu.

Ayasofya Camisi'ne alınacak misafirlerin davetleri, Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yapılıyor.

Salgın nedeniyle Ayasofya Camisi ve çevresinde kadınlar için 2, erkekler için 3 olmak üzere 5 farklı açık alan, namaz kılma yeri olarak belirlendi. Erkekler için Ayasofya Meydanı, Sultanahmet Meydanı ve Yerebatan Caddesi; kadınlar için Sultanahmet Türbesi yanındaki alan ile Mehmet Akif Parkı tahsis edildi.

Namaz kılınacak alanlara Beyazıt Meydanı, Sirkeci ve Çatladıkapı'dan oluşan 3 ana istikametten gelinecek. Namaz alanlarına girişler, 11 ayrı kontrol noktasında polislerce arama yapıldıktan sonra sağlanacak. Arama noktalarında geçişin hızlı ve kolay yapılabilmesi için vatandaşlardan el ve sırt çantası getirmemeleri istendi.

Fatih Belediyesi tarafından salgın önlemleri kapsamında namaz kılınacak alanlarda saf düzeni işaretlemesi, bu akşam 20.00'de başlayacak ve sabah saatlerine kadar tamamlanacak.