Ayasofya söylemlerine Ahmet Hakan bile tepki gösterdi! Dikkat çeken Necip Fazıl örneği

Ayasofya Camii’nin aslına dönmesi konusu son günlerde gündemden düşmüyor. Halkın yüzde 70’inden fazlası, Ayasofya’nın tekrar ibadete açılmasını istiyor. Buna karşın ezbere slogan atmaktan ileri gidemeyen bir kesim ise müze olarak kalması için baskı yapıyor.

Hürriyet yazarı Ahmet Hakan, bugünkü yazısında Ayasofya konusuna değindi. Genel itibariyle solcu ve Kemalist kesime yakın bir çizgide giden Ahmet Hakan, üstad Necip Fazıl Kısakürek’in Ayasofya’ya verdiği önemi vurgulayarak Müslümanlar için neden önemli olduğunu anlattı.

Ahmet Hakan’ın bugünkü yazısı şu şekilde:

1970'li yılların başı...

Küçücük bir çocuktum.

İstanbul’da bir Kuran kursunda okuyordum.

O sırada yapılan küçük çapta bir İslamcı gösteriye tanık olmuştum.

Gösteride en heyecanla atılan slogan şuydu:

“Zincirler kırılsın/Ayasofya açılsın.”

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Sonra Necip Fazıl’ı okumaya başladım.

Fark ettim ki...

Necip Fazıl’ın üzerinde en çok durduğu konulardan biriydi Ayasofya.

Ayasofya’ya öyle bir anlam yüklüyordu ki Necip Fazıl...

Sanki Ayasofya müzeden camiye çevrilse, tarihsel yenilgilerimizin tümü zaferle sonuçlanmış olacaktı.

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Necip Fazıl’ın bu tür anlatılarıyla büyümüş nesiller...

Ayasofya’nın müzeye çevrilmesini ihanetin sembolü, Ayasofya’nın camiye çevrilmesini ise milletin ruh köküne dönüşünün sembolü olarak görüyorlar.

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Ayasofya deyip de geçmeyin...

Geniş sağ, mütedeyyin, muhafazakâr kesimler...

- Yıllardır Ayasofya için yazılan “Mahzun Mabet” kitaplarını okudular.

- Yıllardır Ayasofya için bestelenen marşları söylediler.

- Yıllardır “Ayasofya fatihini bekliyor” diye büyük cümleler kurdular.

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86 yıl önce müzeye çevrildi Ayasofya...

Ve bu 86 yıl boyunca...

Ayasofya üzerinden popüler bir siyasi söylem doğdu... Ayasofya üzerinden tarihsel yenilgilerden çıkma hayalleri kuruldu... Ayasofya üzerinden bir var oluş öyküsü yazıldı...

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“Oy hesabı için Ayasofya’yı gündeme getiriyorlar, Ayasofya da Ayasofya diye tutturuyorlar, ne varmış bu Ayasofya’da” falan diyorsun ya...

Bunu demeden önce...

Aç bir bak. Azıcık oku. Nedenini anlamaya çalış. 86 yıllık anlatıya iki dakikacık vakit. Yani birazcık da olsa anlamaya çalış.

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Sonra yine ne istiyorsan onu söyle!

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“Hangi dünyaya kulak kesilmişse öbürüne sağır” tiplerden olma yani.