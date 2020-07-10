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Gündem

'Ayasofya Müzesi' hesabını kapattı!

Fatih'in emaneti 86 yıl sonra tekrar cami statüsüne kavuşturulmasının ardından "Ayasofya Müzesi"nin twitter sayfası kapandı.

Yeniakit Publisher
2020-07-10 20:29:00 -
'Ayasofya Müzesi' hesabını kapattı!

Danıştay 10. Dairesi, 86 yıl önce Bakanlar Kurulu kararı ile müzeye çevrilen Ayasofya'nın yeniden cami olması için açılan davada hükmünü verdi. Ayasofya'nın 1934 yılında bakanlar kurulu kararı ile müze statüsü kazanmasını hukuki bulmayan Danıştay, Fatih Sultan Mehmet'in Ayasofya'yı cami olarak halka bıraktığını ve cami olarak kullanılması gerektiğine hükmetti.

Fatih'in emaneti 86 yıl sonra tekrar cami statüsüne kavuşturulmasının ardından "Ayasofya Müzesi"nin twitter sayfası kapandı.

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