Ayasofya kararını canlı yayında alan Nursaçan Hoca gözyaşlarına boğuldu
Ayasofya'nın ibadete açılma haberini canlı yayında alan Necmettin Nursaçan Hoca gözyaşlarına boğuldu.
Danıştay'ın kararıyla zincirleri kırılan Ayasofya cami olarak gerçek ismini kazandı.
"İstanbul yeniden fethedildi"
24 Temmuz'da kılınacak cuma namazıyla ibadete açılacak olan Ayasofya Camii'nin önemini ve tarihteki yerini anlatan Nursaçan Hoca, bu kararla İstanbul'un adeta yeniden fethedildiğini söyledi.
Açıklamaları sırasında gözyaşlarına boğulan Nursaçan Hoca, izleyenleri duygulandırdı. O anlar kameralara böyle yansıdı.