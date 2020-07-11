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Gündem

Ayasofya kararı komünist medyayı kudurttu! Erdoğan'ın sözlerini cımbızladılar

Türkiye ve İslam’a olan düşmanlığıyla bilinen Sol haber portalı yeniden ibadete açılan Ayasofya üzerinden algı operatörlüğüne soyundu. Solak medya Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Ayasofya'nın açılışı sonrası yaptığı açıklamayı cımbızladı.

Yeniakit Publisher
2020-07-11 13:27:00 - 2020-07-11 16:39:16
Ayasofya kararı komünist medyayı kudurttu! Erdoğan'ın sözlerini cımbızladılar

Danıştay'ın kararı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasının ardından zincirlerinden kopan Ayasofya’da ibadet hasreti son buldu. Ayasofya tekrar asli hüviyetine kavuşurken solak medya adeta kudurdu.

İslam düşmanlığı ve Türkiye düşmanlığı ile tanınan Sol Haber Portalı, Ayasofya’nın özgürlüğünden sonra algı operasyonlarına başladı.

Sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın sözlerini cımbızlayan komünist meyda, nasıl kudurduğunu gözler önüne serdi.

İşte solak medyanın Ayasofya açıklaması;

“Erdoğan: Tek parti döneminde alınan bu karar, tarihe ihanet olmanın yanında hukuka da aykırıydı”

Erdoğan ne demişti?

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Tek parti döneminde alınan bu karar, tarihe ihanet olmanın yanında hukuka da aykırıydı. Çünkü Ayasofya ne devletin ne de herhangi bir kurumun malı değil, vakıf mülküdür." İfadelerini kullandı.

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Yorumlar

ibrahim

İNSANLIKTAN NASİPSİZLER ÖNCE KENDİ PARTİLİ BAYAN ARKADAŞIN ŞİKAYETİNİ AYDINLAT SONRADA TARİH DERSİNE İYİ ÇALIŞ Kİ BELKİ SÖYLEYECEK SÖZÜN OLUR BOŞ GAK GAK LARA KARNIMIZ TOK İ. ÜRÜR KERVAN YÜRÜR
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Hasanali köse

yahu itler ürür kervsn yürür
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