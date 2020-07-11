Ayasofya kararı için "hayırlı olsun" mesajları

ANKARA (AA) - Ayasofya Camisi'nin ibadete açılması kararının ardından sosyal medyadan "hayırlı olsun" mesajları paylaşıldı.

Danıştay 10. Dairesinin Ayasofya'nın camiden müzeye dönüştürülmesine dair 24 Kasım 1934 tarihli Bakanlar Kurulu kararını iptal etmesi ve Ayasofya'nın ibadete açılmasına ilişkin Cumhurbaşkanı kararıyla ilgili sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan eski TBMM Başkanı ve Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu Üyesi Bülent Arınç, "Şükürler olsun, dualarımız kabul oldu. Ecdadımızın emaneti Ayasofya artık mahzun değil. Ayasofya'nın ibadete açılmasına ilişkin kararnamenin altına imza atma şerefi Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a nasip oldu. Kendilerini en kalbi duygularımla kutluyorum." ifadelerini kullandı.

Eski TBMM Başkanı ve AK Parti İzmir Milletvekili Binali Yıldırım, "Ayasofya yeniden ibadete açılıyor, Rabbime hamdolsun. Cumhurbaşkanımız duyurdu, ilk cuma namazı 24 Temmuz'da eda edilecek. Tabii TMM (temizlik/mesafe/maske) kurallarına uymayı ihmal etmeyeceğiz." değerlendirmesini yaptı.

Eski TBMM Başkanı ve AK Parti Sivas Milletvekili İsmet Yılmaz, "Yeni bir çağın başlangıcına şahit kılan Rabbimize hamdolsun. Hak yolda millete hizmette tarih yazanların Allah iki cihanda yüzlerini ak eylesin. Milletimiz varolsun." paylaşımında bulundu.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı, "Kutlu fethin en güzel hediyesi, Fatih'in emaneti Ayasofya Camisi'nin yeniden ibadete açılması kararı milletimize ve İslam alemine hayırlı olsun. Bu tarihi adıma öncülük eden Sayın Cumhurbaşkanımız'dan Allah razı olsun. Ayasofya, tüm insanlığın ortak değeri olmaya devam edecektir." mesajını paylaşırken AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal da "Ayasofya dirilişin sembolüdür, bizleri Osmanlı mirasından koparmak isteyenlere verilmiş en güçlü cevaptır." değerlendirmesini yaptı.



