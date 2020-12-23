Ayasofya-ı Kebir Camii Baş İmamından Prof. Dr. Ebubekir Sifil'e destek

Sözcü Yazarı Yılmaz Ödil'in Yağmur Duası ile aklınca alay etmesinden sonra açıklamada bulunan İlahiyatçı Prof. Dr. Ebubekir Sifil, "Diyanet İşleri Başkanlığı'na bir teklif: Başta Yılmaz Özdil ve Cüneyt Akman olmak üzere dinî sembol ve değerlerle, duayla, namazla alay edenler, kim olurlarsa olsunlar, öldüklerinde cesetleri camilerimize sokulmasın, cenaze namazları kılınmasın." demişti. Twitter hesabından paylaşımda bulunan Ayasofya-ı Kebir Camii Baş İmamı Prof. Dr. Mehmet Boynukalın da Ebubekir Sifil'e destek verdi.

Tevbe Suresi'nin 65 ve 66. ayetlerine dikkat çeken Prof. Boynukalın şunları söyledi:

Tevbe Suresi 65. Ayet:

"Şâyet kendilerine (niçin alay ettiklerini) sorsan, 'Biz sadece lâfa dalmıştık ve aramızda eğleniyorduk', derler. De ki: Allah’la, O’nun âyetleriyle ve peygamberiyle mi eğleniyordunuz? Boşuna özür dilemeyin! Çünkü siz, (sözde) iman ettikten sonra küfrünüzü açığa vurdunuz."

Tevbe Suresi 66. Ayet

"Mazeret ileri sürmeye kalkmayın. İman ettiğinizi söyledikten sonra inkârcılığınızı açığa vurdunuz. İçinizden bir kısmını affetsek de, diğer bir kısmını günahta ısrarcı davranmış oldukları için azaba uğratacağız."

Prof. Dr. Mehmet Boynukalın sözlerini şöyle tamamladı:

"Küfrünü açıkça ortaya koyan tövbesini de açıkça ilan etmelidir. Dolayısıyla Ebubekir Sifil hoca doğru söylemiş. Ancak bendenizi asıl düşündüren şudur: İslâm diyarı olmasıyla övündüğümüz şu ülkede birilerinin İslam'a kolayca dil uzatabilmesidir. Allah Müslümanları aziz eylesin!"