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Aktüel

Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'ne ziyaretler devam ediyor

Yeniakit Publisher
2020-08-10 14:28:53 -
Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'ne ziyaretler devam ediyor

İSTANBUL (AA) - Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'ne ziyaretçilerin yoğun ilgisi sürüyor.

Öğle namazını kılmak isteyen vatandaşlar, Ayasofya Meydanı'na girmeden önce polis kontrolünden geçti.

Caminin içerisi dolduktan sonra namaz kılmak isteyen vatandaşlar dışarıda bulunan alana yönlendirildi.

İstanbul içinden, Türkiye'nin farklı şehirlerinden ve yurt dışından gelenlerin yoğun ilgi gösterdiği camide, ezanın okunmasının ardından öğle namazı eda edildi.

Namazın ardından camide Kuran-ı Kerim tilaveti yapıldı.

Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'ni ziyarete gelenlerin, camiye giriş öncesinde meydanda dinlenerek vakit geçirdiği, camiye girmek için sırada bekleyen vatandaşların hatıra fotoğrafı çektirdiği görüldü.

Ayrıca, Fatih Belediyesi görevlilerince meydana gelen vatandaşlara su, tek kullanımlık seccade ve maske dağıtıldı.

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