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Aktüel

Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nde yatsı namazı kılındı

Yeniakit Publisher
2020-07-24 22:58:29 -
Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nde yatsı namazı kılındı

İSTANBUL (AA) - 86 yıl sonra açılan Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nde yatsı namazı eda edildi.

İstanbul'da saat 22.17'da okunan yatsı ezanıyla birlikte çok sayıda vatandaş, namaz için Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nde yerini aldı.

Diyanet İşleri Başkanlığı personeli, hem camiye giriş sırasında hem de namaz öncesinde sosyal mesafenin korunması için vatandaşları yönlendirdi.

Çok sayıda vatandaş, Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'ne girmek için uzun kuyruklar oluştururken, caminin sabaha kadar açık olacağı belirtildi.

Camiye giremeyen bazı vatandaşlar ise yatsı namazını caminin dışında kıldı. Namazdan sonra vatandaşlar, dualar etti ve tekbirler getirdi.

Öte yandan cami ve çevresindeki güvenlik önlemleri sürüyor.

Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi, 86 yıl aradan sonra bugün kılınan cuma namazıyla ibadete açılmıştı.


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